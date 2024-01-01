من المقرر إجراء الانتخابات العامة في الولايات المتحدة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي أوائل عام 2024، ستُجرى منافسات الترشيح الرئاسي للحزبين الديمقراطي والجمهوري، التي ستنتخب المندوبين إلى مؤتمرات الترشيح للحزبين، وتقوم هذه المؤتمرات، في يوليو/تموز (للجمهوريين) وأغسطس/آب (للديمقراطيين)، باختيار المرشحين الرئاسيين لحزبيهم رسمياً.

ومع بقاء أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، تبدو الولايات المتحدة مستعدة لمباراة العودة بين جو بايدن ودونالد ترمب. وبينما يقول بايدن إنه يريد فترة ولاية ثانية "لإنهاء المهمة"، فإن ما يقرب من 40% فقط من الديمقراطيين يتمنون أن يستمر بايدن في منصبه، وفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من 55% من الأمريكيين لا يوافقون على بايدن (81 عاماً)، الذي يعد أكبر رئيس للولايات المتحدة منذ يوم توليه منصبه. وقد وضعته معظم استطلاعات الرأي الأخيرة على قدم المساواة مع ترمب أو خلفه قليلاً. فهل الديمقراطيون عالقون مع بايدن؟ أم إن لديهم خطة لاستبداله؟

الأرقام ليست في مصلحة بايدن

قال ديفيد تشاليان، المدير السياسي لشبكة CNN، في أثناء مشاركة النتائج خلال تغطية ليلة الانتخابات لاستطلاع جديد لشبكة CNN أجرته SSRS: "لا توجد طريقة أخرى لتوضيح الأمر".

ويوافق نحو 40% فقط من الأمريكيين على العمل الذي يقوم به بايدن كرئيس، ويعتقد ربعهم فقط أنه يتمتع بالقدرة على التحمل والحدة اللازمة للخدمة بفاعلية.

وقد كلف القلق بشأن لياقة بايدن حتى الآن في استطلاعات الرأي أكثر من الرئيس السابق دونالد ترمب، على الرغم من تقارب أعمارهم نسبياً، وزلات ترمب اللفظية الأخيرة. وقال أكثر من نصف الناخبين المسجلين في استطلاع CNN إن ترمب يتمتع بالقوة والقدرة على التحمل للعمل بفاعلية.

بينما أظهر استطلاع رأي آخر أجرته وكالة أسوشيتد برس أن واحداً من بين كل ثلاثة ديمقراطيين وأكثر من نصف الأمريكيين (56%) لا يريدون أن يكون بايدن هو المرشح الديمقراطي. ووفقاً لمؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي، يُنهي بايدن العام بنسبة تأييد إجمالية تبلغ 39%، وهي الأدنى بين الرؤساء في ولايتهم الأولى وقبل 11 شهراً على الانتخابات منذ عقد الأربعينيات، بحسب صحيفة ذا تايمز البريطانية.

الديمقراطيون قلقون

الأخبار السيئة للديمقراطيين هي أن معظم الناس لا يحبون رئيسهم، وهناك قلق حقيقي من أنه قد يكون أول ديمقراطي يخسر محاولة إعادة انتخابه منذ خسارة جيمي كارتر أمام رونالد ريغان في عام 1980، إذ لم يخسر سوى رئيس ديمقراطي واحد منذ الحرب الأهلية، وهو كارتر، محاولته إعادة انتخابه، وجميع الرؤساء الآخرين الذين تولوا فترة ولاية واحدة، بما في ذلك ترمب، كانوا جمهوريين.

خوف الديمقراطيين مدفوع بانخفاض نسبة تأييد بايدن ودعمه بين الناخبين الشباب بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي الأخيرة. ففي نوفمبر/تشرين الثاني، أظهر أحدث استطلاع وطني أجرته شبكة إن بي سي نيوز أن بايدن يخوض منافسة وثيقة مع الرئيس السابق دونالد ترمب في الوقت الحالي للناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، وهو انخفاض حاد عن الهوامش العالية التي على ترمب في انتخابات 2020.

كما تتزايد أصوات الإنذارات بين الديمقراطيين بشأن احتمال أن يتجنبهم الناخبون الأمريكيون المسلمون والعرب الأمريكيون في الانتخابات الرئاسية العام المقبل. فقد أعرب الأمريكيون المسلمون والأمريكيون العرب عن غضبهم المتزايد بشأن تعامل الرئيس بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس، إذ حذر العديد من قادة المجتمع من أنهم لن يصوتوا لمصلحة بايدن العام المقبل، حتى لو كان بديل الحزب الجمهوري هو الرئيس السابق ترمب.

وقال يوسف منير، محلل سياسي وزميل كبير في المركز العربي في واشنطن، لصحيفة ذا هيل: "إن ردود فعل الكثيرين حول هذه القضية داخل المجتمع الأمريكي الفلسطيني، والمجتمع العربي الأوسع، هو في الحقيقة شعور بالخيانة".

هل يمتلك الديمقراطيون خطة بديلة؟

بالعادة، تقوم الأحزاب دائماً تقريباً بإعادة ترشيح رئيسها الحالي من دون صعوبة، ولكن بحسب قوة التحديات الأولية، يمكن للرئيس أن يتخلى عن ترشحه. فقد تخلى الرئيسان، ليندون جونسون وهاري ترومان، عن ترشحهما لإعادة انتخابهما. لكن في حالة بايدن، فإنه يتمتع بميزة لا يمكن التغلب عليها تقريباً، وخصوصاً أنه يحظى بدعم آلية الحملة الانتخابية للجنة الوطنية الديمقراطية، ودعم كل شخصية بارزة في الحزب تقريباً.

وبحسب رويترز، فإنه على الرغم من أرقام استطلاعات الرأي الضعيفة، بما في ذلك من بعض الديمقراطيين، حول عمره، فقد تمسك بايدن بخطته للترشح لولاية ثانية بعد إخلاء المجال أمام منافسين ديمقراطيين جادين في الانتخابات التمهيدية عندما أعلن في أبريل/نيسان أنه سيترشح مرة أخرى.

والديمقراطيان الوحيدان اللذان يتنافسان ضده هما ماريان ويليامسون، مؤلفة كتب المساعدة الذاتية، ودين فيليبس، المليونير غير المعروف وعضو الكونغرس الديمقراطي من ولاية مينيسوتا. وكلاهما بالكاد يستطيع التنافس في صناديق الاقتراع.

بينما تعاني كامالا هاريس، نائبة الرئيس، من معدلات موافقة أسوأ حتى من معدلات تأييد بايدن. ثلثا الديمقراطيين الذين يقولون إن الرئيس لا ينبغي أن يترشح مرة أخرى ليس لديهم أي فكرة عمن يجب أن يحل محله. ومن بين الثلث الآخر، يعد جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، هو الخيار الأكثر شعبية. لكن يُعتقد أن نيوسوم يشحذ خططه للترشح في عام 2028.

وحتى لو قرر منافس قوي الدخول في السباق ضد بايدن، فإن الوقت ينفد بسرعة. ومع مرور كل أسبوع، تغلق المزيد من الولايات انتخاباتها التمهيدية أمام المرشحين الجدد الذي يضيعون فرصة الفوز بالمندوبين في تلك الولايات، وإمكانات جمع التبرعات المهمة والتغطية الإعلامية التي تأتي مع الزخم المبكر، وفقاً لمجلة الإيكونوميست.

أما السيناريو الأسوأ فيتمثل بانسحاب بايدن من دون وجود منافس جدي. لكن الوقت الذي كان من الممكن أن يتخذ فيه قراراً معقولاً ضد محاولة إعادة انتخابه كان في أوائل عام 2023، وهو ما كان سيسمح لمرشحين آخرين بإدارة الحملات الانتخابية. وإذا انسحب الآن فإن ذلك من شأنه أن يخلق أزمةً في الحزب الديمقراطي، وبالتالي فإن فرص قيامه بذلك -باستثناء مشكلة صحية خطيرة- ضئيلة للغاية.