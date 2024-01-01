أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء الاثنين، مقتل 16 جندياً إسرائيلياً، وتدمير 71 آلية للاحتلال في قطاع غزة، خلال الـ4 أيام الماضية.

وأوضحت الكتائب في بيان نشرته على منصة تلغرام، أن مقاتليها تمكنوا خلال الـ4 أيام الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، وأنهم أكدوا قتل 16 جندياً، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، دون تحديد الأماكن.

وأشارت كذلك إلى تنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عدداً من الجنود قتلى وجرحى، حيث استهدفت القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد، إضافة إلى الاشتباك معهم من مسافة صفر.

كما كشفت "القسام" عن "تفخيخ منزلين ونفقين في جنود العدو، وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة إلى عمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع".

وأكدت إسقاط طائرتي استطلاع والاستيلاء على طائرة درون أخرى.

كما أوضحت أن مقاتليها أمطروا مدينة تل أبيب بوابل من صواريخ المقاومة "M90".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "كتائب القسام"، استهداف 26 آلية إسرائيلية في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة، خلال الـ48 ساعة الماضية.

ولم يصدر تعقيب فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بيان "القسام" حتى الساعة 19:05 (ت.غ).

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، أن مقاتليها خاضوا اشتباكاتٍ ضارية منذ فجر الاثنين مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق وشمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت "كتائب المقاومة الوطنية"، الجناح المسلح للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة في محور وسط خان يونس وأطلقوا قذيفة "آر بي جي" تجاه آلية إسرائيلية وحققوا فيها إصابة مباشرة.

الجيش "يغرق في وحل غزة"

من جانبه، قال قائد القوات الإسرائيلية بالمنطقة الجنوبية في حيّي الدرج والتفاح إن "القتال مستمر بأساليب متنوعة ومستويات قوة متفاوتة".

في سياق متصل، اعتبر جنرال إسرائيلي سابق أن الجيش يبتعد عن تحقيق أهداف الحرب و"يغرق أكثر فأكثر في وحل غزة"، داعياً إلى "إعادة النظر في مسار الحرب".

وكتب الجنرال الاحتياط يتسحاق بريك، في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الاثنين: "مع مرور الوقت، نبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق أهداف الحرب: القضاء على حماس وإطلاق سراح المختطفين، ونغرق أكثر في وحل غزة".

وقال: "اتضح للجيش في هذه المرحلة أنه لن يكون ممكناً تحقيق الهدف الذي نسعى إليه: القضاء على حكم حماس وقدرتها على مواصلة القتال".

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلَّفت حتى الأحد "21 ألفاً و822 شهيداً، و56 ألفاً و451 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.