أوردت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، خطة حكومية للتخلص من الاعتماد على العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي، عبر جلب عمالة أجنبية من مختلف دول العالم.

وذكرت الهيئة أن مركز المراقبة المدنية الإسرائيلي (حكومي)، أعد الخطة بهدف إحلال أجانب محل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية خلال عام 2024.

ومن المقرر أن تُنفَّذ الخطة خلال الفترة المقبلة، حتى لما بعد الحرب القائمة على غزة، حسب هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مركز المراقبة المدنية.

وأوضحت الهيئة أن "الهدف هو تقليص اعتماد إسرائيل على العمال الفلسطينيين، وأن هذه الخطة ستُعرض على مجلس الوزراء الاقتصادي في غضون الأسبوعين المقبلين".

ويبلغ إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل قرابة 180 ألف عامل، وفق بيانات الإحصاء الفلسطينية، فيما يبلغ متوسط أجورهم الشهرية مجتمعين 1.5 مليار شيكل (417 مليون دولار).

وتتضمن الخطة جلب العمال من دول سريلانكا، مرحلة أولى 25 ألف عامل، و20 ألف عامل من الصين، و17 ألف عامل من الهند، و13 ألف عامل من تايلاند، و6 آلاف من مولدوفا.

ويتطلب تنفيذ الخطة إبرام اتفاقيات مع هذه الدول، فلا يزال الأمر في طور التحركات الدبلوماسية، وجرى إعداد الخطة بالتعاون مع وزارات المالية والداخلية والعمل.

وحسب الهيئة، فقد "عُرضت الخطة على وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي صدَّق عليها.. ومن المتوقع لاحقاً أن يُطلب التصديق على زيادة حصص العمال الأجانب".