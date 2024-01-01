أصيب 41 ضابطاً وجنديّاً إسرائيليّاً خلال آخر 24 ساعة، بينهم 28 بالمعارك البرية في قطاع غزة، وفق معطيات رسمية للجيش الإسرائيلي.

وطبقاً للمعطيات ذاتها المنشورة على حساب جيش الاحتلال الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2234.

ووفقاً لما نشره الجيش، بلغ عدد الضباط والجنود الجرحى منتصف أمس الأحد 2193، ما يعني أن 41 ضابطاً وجنديّاً إسرائيليّاً أصيبوا منذ أمس.

وتفيد المعطيات بأن 28 من الجنود والضباط أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، دون تحديد مواقع إصابة البقية.

وتشير معلومات الجيش إلى زيادة عدد الجنود والضباط المصابين بالمعارك البرية في قطاع غزة، الاثنين، إلى 965، ارتفاعاً من 937 يوم أمس.

ووفقاً لمعطيات المصابين بالمعارك في قطاع غزة فإن 211 حالتهم خطيرة و347 متوسطة و379 طفيفة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه بحلول اليوم الاثنين، ما زال 454 جنديّاً وضابطاً يتلقَّون العلاج بالمستشفيات، بينهم 45 حالتهم خطيرة و272 بحالة متوسطة و137 طفيفة.

أما على صعيد الضباط والجنود القتلى، فقد ارتفع عددهم منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 507، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في معارك شمال قطاع غزة، مساء الاثنين، مما يرفع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 507، بينهم 173 قُتلوا بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وينشر الجيش الإسرائيلي أعداد الجنود الذين تُوافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خسائر بشرية هائلة في صفوف المدنيين الفلسطينيين بلغت "21 ألفاً و978 شهيداً، و57 ألفاً و697 جريحاً، ودماراً هائلاً في البِنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.