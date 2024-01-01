سياسة
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إثر تصاعد الاعتقالات.. حماس تطالب بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الأسرى
طالبت حركة "حماس" المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق "انتهاكات إسرائيل" ضد الأسرى، ومحاسبة المسؤولين عنها، إذ يقبع في سجون إسرائيل ما يزيد على 7800 فلسطيني، وسط تصاعد الاعتقالات منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
إثر تصاعد الاعتقالات.. حماس تطالب بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الأسرى
تعتقل إسرائيل في سجونها ما يزيد على 7800 فلسطيني / صورة: AFP
1 يناير 2024

طالبت حركة "حماس"، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق انتهاكات إسرائيل التعسُّفية والممنهجة ضد الأسرى، لرفعها أمام المحاكم المختصة ومحاسبة المسؤولين عنها.

ودعت الحركة في بيان، الاثنين، "اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، من انتهاكات وحرمان لأبسط حقوقهن، تغذية واهتمام طبي".

والسبت، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن 80 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي "يتعرضن للتعذيب والتجويع وظروف اعتقال قاسية".

كما دعت "حماس" المؤسسات الحقوقية إلى "تسليط الضوء على ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون عموماً، والأسيرات بشكل خاص".

وطالبت المؤسسات بـ"توثيق تلك الانتهاكات الجسيمة لرفعها أمام المحاكم المختصة ومحاسبة المسؤولين عنها".

وتعتقل إسرائيل في سجونها ما يزيد على 7800 فلسطيني، بينهم 80 أسيرة، كما تصاعدت عملية الاعتقالات والانتهاكات بحق المعتقلين منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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