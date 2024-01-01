شددت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، على أنها "تتابع باهتمام كبير" ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، رئاسة فريق عمل لإقناع دول غربية باستقبال لاجئين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأعربت الخارجية في بيان عن أملها "ألا يتورط توني بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين".

والأحد، كشفت قناة "12" العبرية أن إسرائيل تعتزم تعيين "بلير" وسيطاً لدى دول غربية لإقناعها باستقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

وأفادت القناة بأن "بلير كان في زيارة سرية إلى إسرائيل، الأسبوع الماضي، عقد خلالها اجتماعات غير معلنة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، لمناقشة الأمر".

وأوضحت أنه "خلال الاجتماعات.. طُرحت فكرة أن يكون بلير وسيطاً بين إسرائيل وبين دول غربية بشأن قضية النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة".

وقالت الخارجية الفلسطينية: "إن صدقت الأخبار، فإن هذا العمل مُعادٍ للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، ومُعاد للإنسانية".

وشددت على "محاسبة من يخطط لـ(تهجير الفلسطينيين) أو يشارك فيه".

وأشارت الخارجية إلى أنها "ستواصل متابعتها هذه القضية الخطيرة، بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، لمجابهتها على المستويات الشعبية والحزبية والرسمية، وعلى مستوى المحاكم الوطنية في الدول".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية، فيما أكدت الفصائل الفلسطينية ورام الله "السلطة الفلسطينية" والقاهرة مراراً "رفضها مخططات التهجير".

وفي السياق، نفى مصدر مقرب من بلير لصحيفة "جيروزاليم بوست" ما أوردته القناة "12".

وقال المصدر إن "الادعاءات المتعلقة بصلة بلير بتهجير الفلسطينيين غير صحيحة"، لافتاً إلى أن "مثل هذه المناقشة لم تحدث قط، ولن يناقش بلير هذا الاقتراح".

أصوات متكررة داخل إسرائيل

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اقترح النائب من حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، داني دانون، قضية الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة.

وحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، قال دانون إن "العالم يناقش هذا الأمر بالفعل، وزير الهجرة الكندي (مارك ميلر) تحدث عن هذه الأمور علناً، وكذلك فعلت نيكي هيلي (مرشحة جمهورية محتملة للرئاسة الأمريكية)".

وأضاف: "يجب علينا تشكيل فريق في دولة إسرائيل يعتني بهذه القضية ويتأكد من أن كل من يريد مغادرة غزة إلى دولة ثالثة، يمكنه فعل ذلك".

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: "مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، ونحن نعمل على حلها".

لكن الولايات المتحدة ودولاً أوروبية وعربية أعلنت عدة مرات رفضها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الخارج.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلَّفت حتى الاثنين "21 ألفاً و978 شهيداً، و56 ألفاً و697 جريحاً، ودماراً هائلاً في البِنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.