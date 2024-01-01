اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن "الحل الصحيح في قطاع غزة هو تشجيع هجرة سكانه إلى الدول التي توافق على استقبالهم".

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن "الجيش سيسيطر بشكل دائم على غزة لضمان الأمن".

وتابع سموتريتش، خلال اجتماع مع حزبه، قائلاً إنه ينبغي عليهم إنشاء مستوطنة جديدة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "الحلول المستقبلية لن تكون شبيهة بسابقاتها في غزة".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قوله إن الحرب فرصة لتشجيع مشروع هجرة سكان غزة إلى دول أخرى، و"فرصة لعودة الإسرائيليين إلى المستوطنات بالقطاع".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن نيته دفع سكان القطاع إلى ما سماها "الهجرة الطوعية"، لكن الولايات المتحدة رفضت إعادة احتلال غزة أو تهجير سكانها رغم استمرار دعمها إسرائيل.

تصاعد عنف المستوطنين

على جانب آخر، سجلت أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون بحق فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة رقماً قياسيّاً في عام 2023، وأسفرت عن استشهاد 10 أشخاص على الأقل، حسب منظمة "ييش دين" غير الحكومية الإسرائيلية لحقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة، في بيان، أن "عنف المستوطنين هو سياسة الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن عدد الحوادث وخطورتها وعدد الإسرائيليين المتورطين وحصيلة أعمال العنف سجلت أرقاماً قياسية في 2023، خصوصاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت "ييش دين" أن الشهرين الماضيين "كانا الأعنف" بحوادث عنف 242.

وتعرضت عشرات المنازل والمركبات التابعة لفلسطينيين لأضرار على أيدي المستوطنين عام 2023، حسب المنظمة التي تُحصي أعمال العنف هذه منذ عام 2006.

وسجَّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) 1225 اعتداءً من مستوطنين على فلسطينيين خلال عام 2023.

ومن بين هذه الهجمات، ذكرت "ييش دين" حادثتين على قدر كبير من العنف ارتكبهما "عدد كبير من المستوطنين الإسرائيليين"، الأولى في حوارة في فبراير/شباط، والثانية في ترمسعيا في يونيو/حزيران، وهما بلدتان فلسطينيتان تقعان بين نابلس (شمال) ورام الله (وسط).

وأوضحت المنظمة أن مئات الإسرائيليين هاجموا بلدات فلسطينية وأضرموا النار في عشرات المنازل والمركبات.

وفي الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، يعيش 490 ألف مستوطن بين 3 ملايين فلسطيني. وهذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأعربت "ييش دين" عن شكوكها في أحدث البيانات التي نشرتها الشرطة الإسرائيلية، التي تفيد بأن هذا العنف تراجع في عام 2023، مقارنة بعام 2022.

وتفسر المنظمة ذلك بأن الشرطة تكتفي بإحصاء عدد الشكاوى المقدمة، التي تنخفض بسبب عدم ثقة الفلسطينيين بالسلطات الإسرائيلية، خصوصاً منذ تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ديسمبر/كانون الأول 2022، حكومة تعتبر الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعد أعمال العنف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت عن استشهاد 317 فلسطينيّاً على الأقل برصاص جنود الاحتلال ومستوطنين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.