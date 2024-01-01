اتهم رئيس مجلس استيطاني جنوب إسرائيل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة رشوة السكان بمنح مالية مقابل العودة إلى مستوطنات غلاف غزة، التي لا تزال تتعرض لرشقات صاروخية من القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الجيش يستعد لإعادة سكان 6 مستوطنات في غلاف غزة على بُعد نحو 4-7 كيلومترات من القطاع إلى منازلهم التي أخلوها مع بداية الحرب.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، إن بعض سكان التجمعات الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، التي أُخليت في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيتمكنون من العودة في المستقبل القريب مع تقدم العمليات العسكرية.

وأضاف غالانت أن بعض سكان التجمعات التي أُخليت في مناطق تقع في نطاق أربعة إلى سبعة كيلومترات شمالي الجيب سيكونون قادرين على العودة إلى منازلهم قريباً، وفقاً لتصريحات منشورة أدلى بها في مؤتمر صحفي.

في سياق متصل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن 42 شخصاً من الذين كانوا في مهرجان "نوفا" في أثناء عملية المقاومة الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي رفعوا أول دعوى مدنية ضد الجيش وجهازي الشرطة والشاباك الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة أن الدعوى تتضمن اتهامات بالتقصير وعدم منع إقامة الحفل رغم وجود تنبيهات بشأن حادث أمني خطير.

وذكرت القناة 12 العبرية أن أهالي الضحايا طالبوا الحكومة الإسرائيلية بتعويض قدره 200 مليون شيكل.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.