سياسة
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استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال يرفع العدد إلى 7 منذ بدء طوفان الأقصى
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو، دون معرفة أي تفاصيل حتى اللحظة عن هويته، ما يرفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7، و244 منذ عام 1967.
استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال يرفع العدد إلى 7 منذ بدء طوفان الأقصى
استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال يرفع العدد إلى 7 منذ بدء طوفان الأقصى / Others
1 يناير 2024

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء الاثنين، استشهاد أسير في سجون الاحتلال.

وأكدت الهيئة، في بيان، استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو، دون معرفة أي تفاصيل حتى اللحظة عن هويته، مشيرة إلى أنها مستمرة في المتابعة والتحقيق بالأمر.

وأفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد معتقل في سجن "مجدو"، وقال إن نبأ استشهاده يأتي في إطار جرائم الاحتلال بحق المعتقلين في سجونه، ما رفع عدد المعتقلين الذين ارتقوا داخل السجون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم (2023) إلى سبعة شهداء.

وأشار فارس إلى أن الشهداء السبعة من المعتقلين في سجون الاحتلال هم من عُرفوا حتى الآن فقط، منوهاً بوجود شهداء آخرين من معتقلي قطاع غزة لا يعلم عنهم أحد شيئاً حتى الآن.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، استشهاد المعتقل ثائر سميح أبو عصب، 38 عاماً، من محافظة قلقيلية في سجن "النقب" الصحراوي.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، استُشهد المعتقل أحمد محمد مرعي، 33 عاماً، من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت في سجن "مجدو"، وفي السادس من الشهر ذاته استُشهد المعتقل ماجد أحمد زقول، 32 عاماً، وهو من قطاع غزة، بالإضافة إلى معتقل من القطاع لم تُعرف هويته بعد.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استُشهد المعتقل عمر دراغمة، 58 عاماً، من طوباس، والمعتقل عرفات حمدان، 25 عاماً، من رام الله، بفارق أقل من 24 ساعة. وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 244 شهيداً، منهم 18 شهيداً لا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم.

ومنذ بدء العدوان الشامل على شعبنا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، يتعرض المعتقلون في سجون الاحتلال لتعذيب جسدي ولفظي وحرمان من مقومات الحياة، وفقاً لشهادات معتقلين أُفرج عنهم، وبيانات صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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