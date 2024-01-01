أعلنت جماعة "حزب الله" اللبنانية، الاثنين، مقتل 3 من عناصرها في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود البلاد الجنوبية، لترتفع حصيلة قتلاها إلى 137 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى "حزب الله" في 3 بيانات متتالية "موسى حسن شيت، وحسين أحمد يحيى، وجهاد موسى شيت، الذين ارتقوا شهداء على طريق القدس".

وأشار الحزب في بياناته إلى أن "الشهداء الثلاثة من بلدة كفركلا في جنوب لبنان"، دون مزيد من التفاصيل.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى عناصر "حزب الله" جراء المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 137، وفق رصد الأناضول.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن "العدو الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات عنيفة على بلدة كفركلا (الحدودية) في قضاء مرجعيون".

وفي السياق، قال "حزب الله"، في بيان: "مجاهدو المقاومة استهدفوا تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة يعرا (قرب الحدود مع لبنان) بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وفي بيان آخر، أعلن "حزب الله" استهدافه موقع حدب البستان عند الحدود اللبنانية "بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابة مباشرة".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة جراء سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان.

وقال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة "إكس": "أكملت قوات الجيش الإسرائيلي والطائرات المقاتلة والقوات الجوية خلال الساعات الأخيرة سلسلة هجمات في الأراضي اللبنانية".

وأضاف: "في إطار الهجمات، جرى تدمير عدد من البنى التحتية الإرهابية إلى جانب المواقع العسكرية التي كان ينشط فيها حزب الله ومواقع إطلاق (صواريخ)، كما جرى الهجوم على خلية تنشط في منطقة (بلدة) حولا" اللبنانية.

وتابع: "نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية، وأُطلقت صافرات الإنذار بمنطقة مدينة كريات شمونة (شمال) عقب الاعتراض".

وقال الجيش إنه رصد "عدداً من عمليات الإطلاق (الصواريخ) من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة (مستوطنة) أدميت"، في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وأوضح أنه "نتيجة لعمليات الإطلاق، أُصيب خمسة جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة، وأُجلي الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وأبلغت عائلاتهم".

​​​​​​​و"تضامناً مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يوميّاً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن ضحايا على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.

ويشنُّ الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة، خلّفت حتى الاثنين، 21 ألفاً و978 شهيداً و57 ألفاً و697 مصاباً، ودماراً هائلاً في البِنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.