سياسة
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انفجارات في كييف.. والجيش الأوكراني يحذّر من ضربات صاروخية روسية
أعلن رئيس بلدية كييف وقوع انفجارات في المدينة بعد رصد مُسيّرات في المجال الجوّي، فيما أعلن الجيش الأوكراني رفع حال التأهب الجوي محذراً من تهديد بضربات صاروخية روسية.
انفجارات في كييف.. والجيش الأوكراني يحذّر من ضربات صاروخية روسية
آثار القصف الأوكراني لمدينة دونيتسك التي تسيطر عليها موسكو عشية رأس السنة الجديدة / صورة: AFP
2 يناير 2024

سُمع دويّ انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، الثلاثاء، في وقتٍ كانت تحاول صدّ هجوم روسي بمُسيّرات، حسبما أفاد مسؤولون.

ورفع الجيش الأوكراني حال التأهّب الجوّي، الثلاثاء، محذراً من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة.

وقالت القوّات الجوّية الأوكرانيّة على تليغرام: "خطر صاروخي في المناطق التي صدر فيها إنذار جوّي! تهديد بإطلاق صواريخ كروز من طائرات Tu-95MS، ويوجد إجمالي 16 قاذفة استراتيجيّة من طراز Tu-95MS في الأجواء".

وتحدّث رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو، عن وقوع انفجارات في العاصمة، بعد نحو ساعة على إعلان الإدارة العسكريّة الإقليميّة رصد مُسيّرات في المجال الجوّي للمدينة.

وكتب المسؤول على تليغرام، أنّ "حطام مُسيّرات يحترق... في منطقة ديسنيانسكي"، مضيفاً أنّ خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

وحسب رئيس بلديّة ميكولاييف، أسقطت القوّات الجوّية مُسيّرات في مدينته، وتسبّب الحطام المتساقط في نشوب حريق.

وأعلنت القوّات الجوّية الأوكرانيّة، الثلاثاء أيضاً أنّ تسع قاذفات استراتيجيّة روسيّة أقلعت من قاعدة في شمال روسيا.

وأعلنت القوّات الجوّية في كييف أنّ "9 قاذفات استراتيجيّة من طراز Tu-95MS أُطلقت من مطار أولينيا في منطقة مورمانسك تُحلّق في الاتّجاه الجنوبي الشرقي".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تعهّد، الاثنين، بـ"تكثيف" الضربات الروسيّة في أوكرانيا ردّّاً على قصف غير مسبوق شنّه الجيش الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسيّة، السبت، خلّف 25 قتيلًا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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