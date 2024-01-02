سياسة
4 دقيقة قراءة
صحيفة عبرية: انهيار منظومة الصحة النفسية بعد فرار عشرات الأطباء من إسرائيل
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن عشرات الأطباء النفسيين غادروا إسرائيل جراء انهيار المنظومة الصحية النفسية بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لافتةً إلى أن خطط رحيل الأطباء النفسيين إلى بريطانيا "بدأت حتى قبل الحرب".
صحيفة عبرية: انهيار منظومة الصحة النفسية بعد فرار عشرات الأطباء من إسرائيل
جنود إسرائيليون يتجمعون بالدبابات قرب الحدود بين إسرائيل وغزة / صورة: Reuters
2 يناير 2024

كشفت صحيفة عبرية، مساء الاثنين، أنه عن فيما تنهار منظومة الصحة النفسية في إسرائيل بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن عشرات الأطباء العاملين في المجال غادروا إسرائيل إلى بريطانيا.

وقالت صحيفة هآرتس: "غادر مؤخراً العشرات من الأطباء النفسيين الذين يعملون في منظومة الصحة العامة إلى بريطانيا، حسب مصادر في المجال".

وأضافت: "تأتي موجة المغادرة في وقت يزداد فيه الطلب على المساعدة في مجال الصحة النفسية في البلاد في ظل الحرب، والآن يواجه نظام الصحة النفسية مشكلة حقيقية".

وأوضحت أن "خطط رحيل الأطباء النفسيين بدأت حتى قبل الحرب"، على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" التي تتبناها الحكومة، وتصفها المعارضة بـ"الانقلاب".

وتابعت الصحيفة: "لكنّ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي (معركة طوفان الأقصى) جمّد خططهم لبعض الوقت. لكن في الأشهر الأخيرة، خضع العشرات من الأطباء النفسيين في نظام الصحة العامة لاختبارات الترخيص لمزاولة الطب في بريطانيا".

ونقلت عن أحد كبار مديري منظومة الصحة النفسية، الذي تحدث مع أحد الأطباء المغادرين (لم تسمه) قوله: "لن يتمتعوا في بريطانيا بالضرورة براتب أعلى، لكن ما يدفعهم إلى المغادرة هو الإحباط الناجم عن عبء العمل الثقيل، والشعور بأنهم يجدون صعوبة في رؤية كيف سيتحسن الوضع في المستقبل".

ووفقاً له، فإن نظام الصحة النفسي في بريطانيا "أكثر تنظيماً، وهناك ازدحام أقل، وساعات عمل أقل".

وحسب الصحيفة فإنه "حتى قبل موجة المغادرة الحالية، يعاني نظام الصحة النفسية نقصاً حاداً في الأطباء النفسيين، ويزداد الأمر سوءاً بشكل مطرد"، ووفق بيانات رسمية، يوجد في إسرائيل طبيب نفسي واحد في الخدمة العامة لكل 11.705 من السكان.

وقال الدكتور شموئيل هيرشمان، رئيس منتدى مديري مراكز الصحة النفسية، إن هناك حالياً نقصاً بنحو 400 طبيب نفسي في نظام الصحة النفسية، وحذّر من أنه خلال خمس سنوات سيكون النقص مضاعَفاً، "لأن كثيراً منهم يقترب من سن التقاعد أو بعدها"، وفق المصدر ذاته.

وذكرت هآرتس أن منتدى مديري مراكز الصحة النفسية وجّه، الخميس، رسالة إلى مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، كتب فيها: "نتوجه إليك بصرخة ويأس، بشأن الوضع الصعب لنظام الصحة النفسية".

وكتب المديرون في رسالتهم: "أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول تسببت بوجود نحو 300 ألف مريض نفسي إضافي، سيحتاجون إلى العلاج على يد متخصص مدرب في إسرائيل".

وقالوا: "علاوة على ذلك، من غير المعروف حتى الآن من القتال الدائر في قطاع غزة، عدد القوات المقاتلة التي ستعاني ردود أفعال المعركة، إننا نشهد بالفعل زيادة بنسبة عشرات بالمائة في الطلب على خدمات الصحة النفسية".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلّفت، حتى أمس (الاثنين)، 21 ألفاً و978 شهيداً، و57 ألفاً و697 مصاباً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us