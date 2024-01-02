سياسة
2 دقيقة قراءة
وكالة أنباء النظام السوري: غارات إسرائيلية من جهة الجولان  تستهدف ريف دمشق
أفاد مصدر عسكري في النظام السوري بأن غارات إسرائيلية من جهة هضبة الجولان المحتلة استهدفت مناطق في ريف دمشق مخلفةً أضراراً مادية.
وكالة أنباء النظام السوري: غارات إسرائيلية من جهة الجولان  تستهدف ريف دمشق
إعلام النظام السوري: غارات إسرائيلية تستهدف ريف دمشق. / صورة: Reuters
2 يناير 2024

نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن مصدر عسكري (لم تسمه)، أن إسرائيل شنّت صباح اليوم الثلاثاء عدواناً جوّياً من اتجاه الجولان المحتلّ، استهدف عدداً من النقاط بريف دمشق.

وقالت "سانا" نقلاً عن المصدر، إنه "نحو الساعة 4:35 فجر اليوم (1:35ت.غ)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وقال المصدر العسكري إن القصف الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية.

والأحد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) اعتراض طائرة مسيَّرة فوق الجولان المحتل "تسللت من الأراضي السورية".

والجمعة سقط صاروخ أُطلقَ من سوريا، في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وفق بيان صدر عن الجيش.

والأربعاء أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة مفخخة في الجولان، قالت إنها "انطلقت من سوريا".

وأواخر الشهر الماضي قُتل العميد في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي في قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

ومقارنةً بالحدود بين إسرائيل ولبنان، تُعتبر هضبة الجولان هادئة نسبيّاً، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، ورغم ذلك تشهد المنطقة بين فينة وأخرى توتراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us