نقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن مصدر عسكري (لم تسمه)، أن إسرائيل شنّت صباح اليوم الثلاثاء عدواناً جوّياً من اتجاه الجولان المحتلّ، استهدف عدداً من النقاط بريف دمشق.

وقالت "سانا" نقلاً عن المصدر، إنه "نحو الساعة 4:35 فجر اليوم (1:35ت.غ)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وقال المصدر العسكري إن القصف الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية.

والأحد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) اعتراض طائرة مسيَّرة فوق الجولان المحتل "تسللت من الأراضي السورية".

والجمعة سقط صاروخ أُطلقَ من سوريا، في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وفق بيان صدر عن الجيش.

والأربعاء أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة مسيرة مفخخة في الجولان، قالت إنها "انطلقت من سوريا".

وأواخر الشهر الماضي قُتل العميد في الحرس الثوري الإيراني رضا موسوي في قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

ومقارنةً بالحدود بين إسرائيل ولبنان، تُعتبر هضبة الجولان هادئة نسبيّاً، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، ورغم ذلك تشهد المنطقة بين فينة وأخرى توتراً.