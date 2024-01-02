استُشهد، فجر اليوم (الثلاثاء)، 4 شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون، شرقي قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، وفق معلومات أولية أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

كان شهود عيان قد قالوا إن الجيش الإسرائيلي انسحب من بلدة عزون بعد عملية عسكرية كبيرة استمرت عدة ساعات وقعت خلالها اشتباكات مسلحة مع فلسطينيين.

وأشار الشهود إلى أن اشتباكات مسلحة وأصوات تفجيرات سُمعت بين الحين والآخر في البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين فجّروا عبوات محلية الصنع في قوة إسرائيلية، حاصرهم عقبها الجيش في مبنى سكني.

​​​​​​​وقال الشهود إن آثار دماء ودمار خلّفها الجيش الإسرائيلي في المبنى.

وأضافوا أن قوات الجيش الإسرائيلي أصابت المحاصَرين واعتقلتهم، دون معرفة طبيعة إصاباتهم.

ولفتت مصادر لوكالة "وفا" إلى أن قوات الاحتلال نفّذت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات الكاميرات.

كما حاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي الصفحة، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

حملات دهم واعتقال

في غضون ذلك، اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مدناً وبلدات بالضفة الغربية المحتلة؛ ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وفقاً لشهود عيان ومصادر فلسطينية.

ونفَّذ جيش الاحتلال الاقتحام الأوسع في مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرقها، ومدينة جنين ومخيمها، ومخيم عين السلطان، قرب أريحا شرقي الضفة.

وقال شهود إن آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت مدينة جنين ومخيمها ليل الاثنين/الثلاثاء، وشرعت بتجريف وتدمير البنية التحتية ونشر قناصة الجيش على أسطح منازل.

وأضاف الشهود أن الجيش أجرى تفتيشاً في عشرات المنازل وتحقيقاً ميدانياً مع سكانها، على وقع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وأِشارت مصادر طبية إلى أن مواطناً أُصيب بجراح طفيفة خلال اقتحام مخيم جنين، نُقل للعلاج في مستشفى ابن سينا التخصصي.

وانسحب الجيش بعد عملية عسكرية استمرت عدة ساعات.

كما نفَّذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات أخرى بالضفة الغربية أبرزها مخيم عين السلطان قرب أريحا، وبلدة نعلين (وسط)، وضاحية شويكة قرب طولكرم (شمال). ونابلس (شمال).

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت أحياء من مدينة نابلس وحاصرت مباني سكنية، وشرعت في عملية تفتيش مبانٍ والتحقيق مع عدد من السكان ميدانياً.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة خلّفت دماراً هائلاً في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الشهداء معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة.