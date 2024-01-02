حيدّ جهاز الاستخبارات التركي مَن يُسمَّى مسؤول تجارة المخدرات بتنظيم PKK الإرهابي عبد المطلب دوغروجي، في عملية بريف محافظة السليمانية شمالي العراق.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول الثلاثاء، بأن دوغروجي الملقب بـ"جسور وداد"، هو أحد المسؤولين بالتنظيم الإرهابي عن تجارة المخدرات داخل تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات أكدت أن التنظيم الإرهابي كلّف دوغروجي أيضاً تنظيم أنشطة تهريب المخدرات في ريف السليمانية والإشراف عليها.

ولفتت إلى أن الإرهابي انتقل إلى العراق عام 2017 وبدأ أنشطته في المناطق الريفية بالمحافظة.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.