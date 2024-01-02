سياسة
2 دقيقة قراءة
رداً على دعوى جنوب إفريقيا.. إسرائيل تقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية
قالت صحيفة إسرائيلية إن تل أبيب قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية من أجل الرد على دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضدها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
رداً على دعوى جنوب إفريقيا.. إسرائيل تقرر المثول أمام محكمة العدل الدولية
إسرائيل توافق على المثول أمام المحكمة الدولية بتهمة "إبادة جماعية" في غزة إثر دعوى قدمتها جنوب إفريقيا / صورة: AA 
2 يناير 2024

كشفت وسائل إعلام عبرية عن قرار إسرائيل الموافقة على المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضدها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخراً لبحث التعامل مع دعوى جنوب إفريقيا.

والجمعة الماضية، قالت محكمة العدل الدولية، إنها تلقت طلباً من جنوب إفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وجاء في الدعوى أن إسرائيل "ارتكبت أفعالاً تهدف للتطهير العرقي في غزة".

يأتي التحرك الجنوب إفريقي بعد استشهاد ما يزيد على 21 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحينها رأت إسرائيل أن ادعاء جنوب إفريقيا "يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني ويشكل استغلالاً خسيساً ومهيناً للمحكمة".

‏واتهمت الخارجية الإسرائيلية "جنوب أفريقيا بأنها تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل".

كما اتهمت حركة حماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقالت إنها مسؤولة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت إسرائيل محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي إلى "الرفض التام لادعاءات جنوب إفريقيا التي لا أساس لها من الصحة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us