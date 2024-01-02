كشفت وسائل إعلام عبرية عن قرار إسرائيل الموافقة على المثول أمام محكمة العدل الدولية للرد على دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضدها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش الإسرائيلي والجهات السياسية عقدت عدة اجتماعات مؤخراً لبحث التعامل مع دعوى جنوب إفريقيا.

والجمعة الماضية، قالت محكمة العدل الدولية، إنها تلقت طلباً من جنوب إفريقيا لرفع دعوى ضد إسرائيل لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية. وجاء في الدعوى أن إسرائيل "ارتكبت أفعالاً تهدف للتطهير العرقي في غزة".

يأتي التحرك الجنوب إفريقي بعد استشهاد ما يزيد على 21 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحينها رأت إسرائيل أن ادعاء جنوب إفريقيا "يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني ويشكل استغلالاً خسيساً ومهيناً للمحكمة".

‏واتهمت الخارجية الإسرائيلية "جنوب أفريقيا بأنها تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل".

كما اتهمت حركة حماس بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقالت إنها مسؤولة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعت إسرائيل محكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي إلى "الرفض التام لادعاءات جنوب إفريقيا التي لا أساس لها من الصحة".