بحثت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية، مع قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقف الحرب وسبل إيصال المساعدات الإنسانية في البلد الذي يعيش حرباً متواصلة منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفداً لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية برئاسة عبد الله حمدوك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحميدتي، في وقت متأخر من مساء الاثنين.

يأتي هذا اللقاء قبل اجتماع مرتقب الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني الجاري بين حميدتي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بعد تأجيل لقاء كان مُزمَعاً بينهما في جيبوتي يوم 28 ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وقالت متحدثة القوى المدنية رشا عوض في تصريحات صحفية، إن الاجتماع "ناقش الحرب والسلام َوركز على قضايا أساسية أولها القضية الإنسانية".

وناقش الاجتماع "كيفية التصدي للأزمة الإنسانية وحماية المدنيين، والاتفاق على لجان تقصّي الحقائق، وتوصيل الإغاثات للمواطنين"، وفق المتحدثة.

إلى جانب "بحث السعي الحثيث لوقف العدائيات، والترتيبات السياسية"، وفق ذات المصدر.

وأكدت عوض أن الجميع "اتفق على أن الحرب كارثة كبيرة وأن جميع الأطراف تسعى لتحقيق السلام ووقف الحرب".

ولفتت إلى أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تتواصل مع الجيش وقوات الدعم السريع لتحقيق طلبات الشعب السوداني بوقف الحرب"، ونوهت بأن الاجتماع سيتواصل الثلاثاء لمزيد من المشاورات.

وتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) تضم أحزابا ومنظمات مدنية تكونت بعد اندلاع الحرب لتوحيد المدنيين لوقف الحرب.

وفي 25 ديسمبر/كانون الأول قال رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إنه وجّه رسالتين خطيتين إلى البرهان وحميدتي، يطلب منهما "اللقاء عاجلاً بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب".

وخلال الأيام الماضية استقبل قادة أوغندا يوري موسيفيني وإثيوبيا آبي أحمد وجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، حميدتي خلال جولة أجراها غير محددة المدة، في انتظار أن يجتمع الأخير مع البرهان في جيبوتي، في لقاء قد يمهّد لاتفاق بإدماج الجيش و"الدعم السريع" وإمكانية حلّ الأزمة إذا قدّم الطرفان تنازلات دون شروط مسبقة، وفق مراقبين.

وتسعى جيبوتي بتفويض من منظمة "إيغاد" (الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا)، لعقد لقاء على أراضيها بين الطرفين لوضع حد للحرب في السودان.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة حميدتي، حرباً خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.