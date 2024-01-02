ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 70 شهيداً وأكثر من 100 مصاب سقطوا نتيجة القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستُشهد وجُرح عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، ودُمِّر الكثير من المنازل والمنشآت، فجر الثلاثاء والليلة الماضية، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ88 على التوالي.

وأفادت مراسلة TRT عربي من رفح، ربى العجرمي، بأن غارات جوية مكثفة من طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح، اليوم (الثلاثاء).

وأشارت إلى أن الغارات تركزت على المنطقتين الوسطى والجنوبية في قطاع غزة، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق مختلفة في خان يونس.

ولفتت إلى أن الاستهدافات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، إذ جرى نقلهم إلى المستشفيات فيما تتواصل الجهود لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأوضحت العجرمي أن سكان القطاع يواجهون ظروفاً كارثية بسبب استمرار القصف الإسرائيلي وسط هطول الأمطار، ما فاقم من معاناتهم الإنسانية وذلك في ظل نقص مستلزماتهم الحياتية.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "22 ألفاً و185 شهيداً و57 ألفاً و35 مصاباً".

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22.185 شهيداً، و57.035 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأوضحت أن إسرائيل ارتكبت، خلال 24 ساعة الماضية، نحو "15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 207 شهداء، و338 إصابة".

تواصُل الاشتباكات

يأتي ذلك فيما شهدت أطراف مناطق وسط قطاع غزة، اشتباكات قوية بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وعناصر المقاومة الفلسطينية، وسُمع دويّ تبادل كثيف لإطلاق النار من الأسلحة الرشاشة وتخللها دوّي إنفجارات وتصاعد أعمدة الدخان إثر القصف.

وشهد شمال مخيم المغازي وسط القطاع قصفاً مدفعياً إسرائيلياً، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية التي أفادت بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائفها بكثافة باتجاه المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

ووفق "وفا" شهدت محاور التوغل شمالي غزة، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي مستمر.

في السياق، ذكرت قناة الجزيرة أن مخيمي البريج والمغازي ومنطقة دير البلح تعرضت في الساعات الماضية لقصف إسرائيلي مكثف، موضحة أن 15 من بين الشهداء من عائلة مطر، التي تعرض منزلها لغارة إسرائيلية في دير البلح.

وذكرت أن دير البلح تتعرض لقصف مكثف على الرغم من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان المنطقة الوسطى التوجه إليها، مشيرة إلى أنه أُدّيت صباح اليوم (الثلاثاء)، صلاة الجنازة على عدد من الشهداء فيها.

جثامين في الشوارع

في غضون ذلك، كشف انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي -من أحياء أخرى شمالي مدينة غزة- عن دمار واسع وجثث وأشلاء متناثرة هناك.

وفي حي الشيخ رضوان، تناثرت جثامين عشرات الشهداء في الشوارع وظلت ملقاة على قارعة الطرقات لأيام.

وبعد استكمال قوات الاحتلال انسحابها من الحي، تكشَّف حجم الدمار الهائل الذي أصاب المباني السكنية والمرافق الصحية والمؤسسات جراء القصف الذي استمر طوال أسابيع.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الجثث لفلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي تناثرت في شوارع المدينة، بعضها متحلل والبعض الآخر بدأ بالتحلل، ما يشير إلى أنها ظلت ملقاة لأيام طويلة دون انتشالها أو التمكن من دفنها.

وقالوا إن الجيش استكمل في ساعات مبكرة، الثلاثاء، انسحابه من ميناء مدينة غزة، ومخيم الشاطئ (غرب) والشيخ رضوان (شمال)، والدرج والشجاعية والتفاح والزيتون (شرق).

فيما أعاد تموضعه على الأطراف الشرقية من "الشيخ رضوان والشجاعية والزيتون والتفاح"، نقلاً عن مصادر محلية.

"انسحاب تدريجي"

ويأتي هذا التراجع عقب تسريح الجيش الإسرائيلي عدداً من ألويته التي تشارك في الهجوم البري الذي بدأ في 27 أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت، حتى أمس (الاثنين)، 21 ألفاً و978 شهيداً، و57 ألفاً و697 مصاباً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

والأحد، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية)، عبر منصة "إكس" إنّه "وفقاً لتقييم الوضع، وتطور القتال في قطاع غزة، قرر الجيش تسريح 5 ألوية قتالية من المعركة البرية في القطاع، تتمثل في: لواء الاحتياط 551، ولواء 14، وثلاثة ألوية تدريب".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، انسحب مقاتلو لواء "غولاني" من غزة، "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفق ما أورده موقع "واللا" الإخباري و"القناة 12".

ووفق معطيات سابقة، أعلن الجيش مقتل 506 جنود، بينهم 172 قُتلوا منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى"، شنت "حماس" في ذلك اليوم هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعاً، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.