سياسة
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إجلاء 400 شخص من طائرة ركاب مشتعلة بمطار هانيدا الياباني
شُوهدت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية والنيران تشتعل فيها على مدرج مطار هانيدا بطوكيو، وفقاً لهيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية العامة، في حين أُجلِيَ جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم نحو 400 شخص.
إجلاء 400 شخص من طائرة ركاب مشتعلة بمطار هانيدا الياباني
اشتعال النيران بطائرة ركاب يابانية في مطار بطوكيو وإجلاء ركابها وطاقمها / صورة: Reuters
2 يناير 2024

أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية الثلاثاء، إجلاء قرابة 400 شخص من طائرة اندلعت فيها النيران على مدرج مطار في العاصمة طوكيو.

وقالت إن 367 راكباً و12 من أفراد الطاقم أُجْلُوا من الطائرة التي اندلعت فيها النيران على مدرج مطار هانيدا في طوكيو.

وأظهر مقطع مصوَّر انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحريق بدأ بانفجار في حجرة محرك الطائرة في أثناء تحرُّكها على المدرج.

كما شوهد في المقطع اصطدام الطائرة بأخرى تابعة لخفر السواحل كانت على المدرج.

يشار إلى أن الطائرة أجرت رحلة من مطار شين شيتوس إلى هانيدا.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام محلية باندلاع نيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا، بسبب اصطدام محركها بالأرض.

يأتي ذلك بعدما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر الاثنين، إلى 30 شخصاً على الأقلّ، وفقاً لمحافظة إيشيكاوا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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