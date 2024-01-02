اعتبرت فلسطين اختطاف جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلة رضيعة من قطاع غزة "دليلاً على ارتكاب أبشع الجرائم"، مطالبة بتسليمها فوراً.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء، قالت فيه إن "اختطاف الجيش الإسرائيلي رضيعة من قطاع غزة دليل على ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين بلا رقابة أو محاسبة".

وأضافت: "هذا الأمر يعمّق لدينا القناعة بأن جيش الاحتلال يرتكب أفظع جرائم الإبادة والتنكيل والقتل المباشر والاختطاف بحقّ المدنيين العزل في قطاع غزة بلا حسيب أو رقيب، التي كُشف جزء منها وبقيت أجزاء أخرى كثيرة لم تُعرف حتى اللحظة".

وتابعت الوزارة: "هذه الجريمة تثير عدداً من الأسئلة التي تتعلق بهذه الجريمة المؤلمة وغيرها، بخاصة بعدم وجود تأكيدات بأنها ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة التي تحدث في قطاع غزة".

وتساءلت: "ما الطريقة التي نُقلَت بها الرضيعة من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل؟ وكيف هُرّبَت أو نُقلَت علناً بمعرفة عديد من الجنود والضباط والقادة المسؤولين عن هذا الجندي؟ وما الوضع الصحي للطفلة؟ وهل كانت مصابة أم لا؟ وما مصير أسرتها؟".

كما تساءلت الوزراة باستنكار: "لماذا لم تُعلِن المؤسسات الرسمية الإسرائيلية عن هذه الجريمة؟ وأين توجد (الرضيعة) الآن؟ وما مصيرها؟".​​​​​​​

وطالبت الخارجية الفلسطينية السلطات الإسرائيلية "بتسليم الرضيعة فوراً للسلطة الوطنية الفلسطينية".

كان جندي إسرائيلي كشف أمس الاثنين عن أن ضابطاً بالجيش صديقاً له اختطف رضيعة فلسطينية من قطاع غزة، بعد مقتل عائلتها بالقصف العنيف الذي يشنُّه الجيش على قطاع غزة.

وبشأن الواقعة ذاتها تَحدَّث صديق آخر للضابط المذكور، عن أن الأخير نقل الرضيعة إلى مستشفى في إسرائيل، دون ذكر اسمه.

وكشف الجندي شاحار مندلسون عن حادثة الخطف خلال حديثه لإذاعة الجيش، عن صديقه الضابط في لواء "غفعاتي" هارئيل إيتاخ الذي قُتل بمعارك شمال قطاع غزة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ورداً على سؤال بشأن الرضيعة قال مندلسون: "لقد تحدث (ايتاخ) مع أحد الأصدقاء خلال فترة خدمته في غزة وقال له إنه في أحد المنازل التي دخل إليها سمع صوت بكاء رضيعة وإنه قرر إرسالها إلى إسرائيل".

ولم يوضّح الجندي موقع المنزل الذي وجد فيه إيتاخ الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفاً و978 شهيداً و57 ألفاً و697 مصاباً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.