سياسة
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أردوغان: لن نسمح بضرب الرياضة.. وأصبحنا وسيطاً للسلام في المنطقة
شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده تجاوزت كل المؤامرات التي سعت لضرب السياحة فيها والرياضة، مشيراً كذلك إلى نجاحها في التغلّب على محاولات الزجّ بها طرفاً في صراعات المنطقة، وتحولت إلى وسيط لإحلال السلام والأمن والاستقرار.
أردوغان: لن نسمح بضرب الرياضة.. وأصبحنا وسيطاً للسلام في المنطقة
الرئيس أردوغان يحذر من محاولات "ضرب الرياضة والسياحة" في تركيا / صورة: AA
2 يناير 2024

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن بلاده تجاوزت كل المؤامرات التي سعت لضرب السياحة فيها، محذراً: "لن نسمح للمؤامرات أن تنال من قطاع الرياضة كذلك".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في برنامج الإعلان عن أرقام الصادرات للعام 2023، الثلاثاء، في أنقرة.

وقال أردوغان إن تركيا تقع في منطقة مهمة جداً تعاني حروباً وصراعاتٍ سياسيةً، لافتاً إلى "نجاح البلد في التغلب على محاولات الزج بها طرفاً في تلك الصراعات، وتحولت إلى وسيط لإحلال السلام والأمن والاستقرار".

وتابع: "كانت هناك محاولات خلال صيف العام الماضي لضرب السياحة في تركيا، كما كانت هناك مؤامرة لضرب الرياضة، ولكن لن نسمح بذلك، كما لن نسمح بمعاداة الأجانب في البلاد".

هدف البرنامج الاقتصادي تحقق

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، قال الرئيس أردوغان إن صادرات بلاده في 2023 سجلت رقماً قياسياً في تاريخ الجمهورية بارتفاعها 0.6% مقارنة بالعام الذي قبله وتحقيقها 255 ملياراً و809 ملايين دولار.

وأضاف: "حققنا هدف البرنامج الاقتصادي متوسط المدى برفع الصادرات إلى 255 مليار دولار في 2023".

وأشار إلى أن متوسط عائدات الصادرات الشهرية يبلغ حالياً 21.3 مليار دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار في 2002.

وأكد عزم البلاد على رفع صادراتها من البضائع والخدمات إلى أكثر من 375 مليار دولار في 2024، مشدداً على أن تركيا تمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا النجاح.

وتابع الرئيس أردوغان: "هدفنا ألا نترك بلداً لا يعرف المنتجات التركية".

وتطرّق إلى العجز التجاري الخارجي وعجز الحساب الجاري، لافتاً إلى بدء الانخفاض المستدام فيهما خلال الأشهر الخمسة الماضية، مؤكداً أن التحسن سيستمر في الفترة المقبلة.

وأردف: "نهدف إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً، من دون تقديم تنازلات في الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي".

وفي سياق منفصل، أعرب أردوغان عن تمنياته بالسلامة لليابان وشعبها الصديق على خلفية الزلزال العنيف الذي ضربها أمس الاثنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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