قالت مؤسسة فلسطينية، الثلاثاء، إن إسرائيل تحتجز جثامين 450 فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، في مقابر وثلاجات.

وأوضحت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير رسمية)، في بيان، أن "السلطات الإسرائيلية تحتجز 450 جثماناً فلسطينياً في مقابر وثلاجات الاحتلال، منهم 256 شهيداً في مقابر الأرقام، و194 شهيداً منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015".

وأشارت الحملة إلى أن "18 من الجثامين المحتجزة لأسرى قضوا داخل سجون الاحتلال و21 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً و5 سيدات، و52 جثماناً من قطاع غزة، قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023" في إشارة إلى بدء الحرب على غزة.

وأشارت الحملة إلى أن "47 جثماناً تعود لفلسطينيين قتلوا في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول".

وأوضحت الحملة أن عام 2023 هو "الأعلى في عدد الجثامين المحتجزة، إذ احتجزت إسرائيل 101 جثمان، ولا تزال تحتفظ بـ79 منها".

وقالت الحملة إن هذه الأرقام لا تشمل الجثامين المحتجزة لشهداء غزة ومحيطه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول "لعدم توافر معلومات دقيقة".

و"مقابر الأرقام" هي مدافن بسيطة محاطة بحجارة من دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقم صاحب الجثمان وليس اسمه، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وفي سبتمبر/أيلول 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتاً لأغراض استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".