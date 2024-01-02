سياسة
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بينهم 3291 محتجزاً من دون محاكمة.. 8600 أسير فلسطيني بسجون إسرائيل
كشفت معطيات رسمية لمصلحة السجون الإسرائيلية عن أن إسرائيل تعتقل 8600 أسير فلسطيني بسجونها بينهم 3291 محتجزاً إدارياً من دون محاكمة، وقالت هيئة حقوقية إسرائيلية إن معاملة الأسرى تتعارض مع القانون الدولي.
بينهم 3291 محتجزاً من دون محاكمة.. 8600 أسير فلسطيني بسجون إسرائيل
معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين في سجونها تتعارض مع القانون الدولي / صورة: Reuters
2 يناير 2024

كشف تقرير حقوقي إسرائيلي الثلاثاء عن ارتفاع أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل إلى 8600 أسير، بينهم من اعتقلوا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الحقوقي الإسرائيلي،مستنداً إلى مصلحة السجون الإسرائيلية: "بحلول يناير/كانون الأول 2024 تحتجز إسرائيل 2114 سجيناً محكوماً عليهم، و2534 محتجزاً احتياطياً".

وأوضح تقرير المركز أن من بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية "3291 محتجزاً إدارياً من دون محاكمة".

وتحتجز إسرائيل أيضاً في سجونها "661 شخصاً باعتبارهم مقاتلين غير شرعيين وهم الذين اعتقلتهم إسرائيل اعتباراً من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غلاف قطاع غزة وداخل القطاع"، وفق التقرير.

كما أشار التقرير إلى "أن معاملة إسرائيل للسجناء الأمنيين (الفلسطينيين) تنتهك حقوقهم في المساواة والكرامة والحياة الأسرية والتعليم وغير ذلك، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صباح الثلاثاء إنه اعتقل خلال ساعات الليل سبعة فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، ليبلغ إجمالي الذين اعتقلوا "نحو 2550 في أنحاء الضفة الغربية، ينتمي نحو 1300 منهم إلى منظمة حماس منذ نشوب الحرب الراهنة".

وطالبت حركة حماس الاثنين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق "انتهاكات إسرائيل التعسّفية والممنهجة" ضد الأسرى، لرفعها أمام المحاكم المختصة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وارتفعت حصيلة الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية المحتلة بالسجون الإسرائيلية إلى 4910 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وفق آخر بيان مشترك صادر الاثنين عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء "22 ألفاً و185 شهيداً و57 أ لفاً و35 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

ومنذ التاريخ ذاته، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفاً عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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