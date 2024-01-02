تخوّف المحلل العسكري الإسرائيلي بصحيفة "هآرتس" العبرية عاموس هارئيل الثلاثاء من أن خفض الولايات المتحدة وجودها البحري شرق البحر الأبيض المتوسط "لا يبشر بخير".

وأعلنت القوات البحرية الأمريكية في وقت سابق الثلاثاء أن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" ستعود إلى قاعدتها في الولايات المتحدة بعد أشهر من التمركز في منطقة البحر المتوسط لحماية إسرائيل عقب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

واعتبر هارئيل أن "التطور المفاجئ الأخير في حرب غزة جاء من الولايات المتحدة" وأن خفض واشنطن وجودها البحري شرق البحر الأبيض المتوسط قد يكون مصحوباً بإشارة إلى طهران بعدم تصعيد الوضع المتوتر بالمنطقة.

وأشار المحلل العسكري إلى تقرير شبكة ABC الأمريكية الذي أورد أن "حاملة الطائرات جيرالد آر فورد ستغادر مع فرقة العمل التابعة لها والسفن الحربية الأخرى منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة متوجهة إلى مينائها الرئيسي في فيرجينيا".

وقال إن "هذا سيترك حاملة طائرات أمريكية واحدة فقط في المنطقة، وهي دوايت دي أيزنهاور".

وذكّر بأنه " أُرسلت السفينتان، إحداهما إلى البحر المتوسط والأخرى إلى الخليج العربي بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بناءً على أوامر الرئيس الأمريكي جو بايدن (..) ورغم ذلك، لم تُردع إيران"، وفق تعبيره.

رسالة لإيران

وتواجه طهران اتهامات من واشنطن وتل أبيب بـ"الانخراط بشكل غير مباشر عن طريق أذرعها من التشكيلات المسلحة في المنطقة"، بشن هجمات ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، وهو ما تنفيه إيران.

ومن هذه الهجمات تلك التي تتبناها جماعة الحوثي في اليمن ضد سفن "لها ارتباط بإسرائيل" وذلك تضامناً مع قطاع غزة المحاصر منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ومنذ بدء الحرب على غزة، برزت جهود دولية في مقدمتها من الولايات المتحدة لمنع توسع الحرب إلى دول الجوار، حيث يتمركز عديد من التشكيلات المسلحة المحلية المدعومة من إيران، مثل "حزب الله" الذي يستهدف شمال إسرائيل من جنوب لبنان، وجماعة الحوثي اليمنية التي تمنع مرور سفن الشحن الإسرائيلية من البحر الأحمر.

وقال هارئيل: "انخرطت الولايات المتحدة وإيران في حوار مثمر يتضمن رسائل سرية ومفتوحة، ربما كان تخفيف القوة البحرية الأمريكية في المنطقة مصحوباً بإشارة منفصلة إلى طهران بعدم تصعيد الوضع المتوتر بالفعل نتيجة لذلك".

واستدرك هارئيل: "لكن، من الممكن أيضاً أن يكون رهاناً خاطئاً هنا من جانب أمريكا، وأن حزب الله سيفسر هذه الخطوة على أنها فرصة لمزيد من المخاطر".

وخلص إلى أن "انخفاض الوجود البحري الأمريكي في المنطقة ليس خبراً جيداً لإسرائيل".

توتر بايدن ونتنياهو

وقال عاموس هارئيل: "كان الدعم الأمريكي لمجهود إسرائيل الحربي واسع النطاق، لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس لديها حد ائتماني غير محدود"، في إشارة إلى إمكانية الحد من هذا الدعم.

وأضاف هارئيل: "في الآونة الأخيرة، جرت اتصالات هاتفية متوترة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبينه (نتنياهو) بشكل رئيسي حول علاقات نتنياهو مع السلطة الفلسطينية".

ورأى أن "التدفق المستمر للتصريحات التي يدلي بها وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، والتي تتحدث عن نقل السكان الفلسطينيين إلى خارج غزة وإحياء المستوطنات اليهودية هناك، لا يسهم في توفير جو من الثقة بإسرائيل من جانب واشنطن".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرباً على غزة خلّفت حتى الاثنين، "21 ألفاً و978 شهيداً و57 ألفاً و697 مصاباً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.