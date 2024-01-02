للمرة الأولى، منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت المساعدات تدخل إلى محافظتي غزة والشمال في القطاع.

وقال متحدث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، الثلاثاء: "بدأنا إدخال المساعدات الإنسانية إلى محافظتي غزة والشمال، منذ نحو أسبوع لأول مرة من انتهاء الهدنة الإنسانية في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وأضاف أبو حسنة أن "متوسط أعداد الشاحنات التي تدخل يومياً منذ نحو أسبوع يقدّر بنحو 5-7 شاحنات، محمّلة بالمواد الغذائية".

وأكد أن هذه المساعدات "لا تلبي شيئاً من احتياجات سكان محافظتَي غزة والشمال"، لافتاً إلى أن "عشرات الآلاف منهم يتضوّرون جوعاً".

كما بيّن أن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بشكل عام، "لا تلبّي 7% من احتياجات السكان من المستلزمات الغذائية والإغاثية كافة".

وفي السياق ذاته، قال أبو حسنة إنه جرى تعليق إدخال المساعدات ليوم واحد فقط الأسبوع الماضي، جراء تعرّض القافلة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي.

وتابع: "لكننا مستمرون بإدخال هذه المساعدات في الأيام المقبلة، وسنحاول أن نزيد الكمية"، مشدداً على أنه "لا بديل" أمام الأونروا إلا "مواصلة إدخال المساعدات رغم تعرّض قوافلها لإطلاق النار".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قراراً يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفاً و978 شهيداً و57 ألفاً و697 مصاباً ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.