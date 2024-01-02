سياسة
2 دقيقة قراءة
لأول مرة منذ انتهاء الهدنة.. بدء إدخال المساعدات لمحافظتَي غزة والشمال
قال مسؤل بالأونروا إن المساعدات بدأت تدخل قطاع غزة منذ نحو أسبوع، لأول مرة منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
لأول مرة منذ انتهاء الهدنة.. بدء إدخال المساعدات لمحافظتَي غزة والشمال
شاحنة مساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح البري / صورة: AA
2 يناير 2024

للمرة الأولى، منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت المساعدات تدخل إلى محافظتي غزة والشمال في القطاع.

وقال متحدث وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، الثلاثاء: "بدأنا إدخال المساعدات الإنسانية إلى محافظتي غزة والشمال، منذ نحو أسبوع لأول مرة من انتهاء الهدنة الإنسانية في 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي".

وأضاف أبو حسنة أن "متوسط أعداد الشاحنات التي تدخل يومياً منذ نحو أسبوع يقدّر بنحو 5-7 شاحنات، محمّلة بالمواد الغذائية".

وأكد أن هذه المساعدات "لا تلبي شيئاً من احتياجات سكان محافظتَي غزة والشمال"، لافتاً إلى أن "عشرات الآلاف منهم يتضوّرون جوعاً".

كما بيّن أن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بشكل عام، "لا تلبّي 7% من احتياجات السكان من المستلزمات الغذائية والإغاثية كافة".

وفي السياق ذاته، قال أبو حسنة إنه جرى تعليق إدخال المساعدات ليوم واحد فقط الأسبوع الماضي، جراء تعرّض القافلة لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي.

وتابع: "لكننا مستمرون بإدخال هذه المساعدات في الأيام المقبلة، وسنحاول أن نزيد الكمية"، مشدداً على أنه "لا بديل" أمام الأونروا إلا "مواصلة إدخال المساعدات رغم تعرّض قوافلها لإطلاق النار".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد قراراً يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين 21 ألفاً و978 شهيداً و57 ألفاً و697 مصاباً ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us