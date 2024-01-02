أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" أن الحركة "منفتحة" على تشكيل حكومة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أي ترتيبات في القضية الفلسطينية من دون المقاومة "وهمٌ وسراب".

وقال هنية في خطاب متلفز الثلاثاء "لقد تلقينا العديد من المبادرات بشأن الوضع الداخلي، نحن منفتحون من أجل إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية في الضفة وغزة".

وشدّد على أنه لن يطلق سراح "أسرى العدو" إلا بشروط المقاومة، مؤكداً: "نحن من يقرر لأنفسنا حاضرنا ومستقبلنا.. والعدوان سيتوقف تحت ضربات المقاومة".

وتابع: قدمنا للإخوة في مصر وقطر موقفنا الذي يرتكز على الوقف الشامل للعدوان وإغاثة شعبنا والاستجابة لمطالبه المحقة والعادلة".

وعلى الصعيد الميداني في قطاع غزة، أكد هنية أن المقاومة تواصل إسقاط أهداف العدو واحداً بعد الآخر رغم كل محاولاته لتدميرها، وجعلت دبابات الاحتلال كـ"توابيت".

وأشار إلى أن "الاحتلال يروّج للانتقال للمرحة الثالثة (من عملياته في غزة) التي سيسقط فيها مرة أخرى أمام بسالة مقاومينا".

وشدّد على أن الإعلام العسكري للمقاومة أبدع في الميدان وينقل صورة البطولات و"يظهر جبن جنود العدو"، لافتاً إلى أن "قادة دول وجيوش يعيدون مشاهدة صور إبداعات المقاومة مذهولين".

وحمّل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن معاناة الفلسطينيين، وكذلك الولايات المتحدة على "دعم العدوان"، داعياً إلى "التخلي عن ازدواجية المعايير بشأن قضية فلسطين وحقوق شعبنا".

وقال إن "الحرب وضعت شعبنا وقضيتنا في مرحلة جديدة يدرك فيها العالم أن لا أمن ولا استقرار في المنطقة إلا بحصول شعبنا على حريته وحقوقه، وكذلك بزوال الاحتلال".

ووجه هنية التحية لكل "من ساندنا في لبنان والعراق واليمن وكل من خرج في العالم أجمع نصرة لنا ولحقوقنا"، كما وجّه الشكر لدولة جنوب إفريقيا على جهودها للدعوى التي رفعتها ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.

والثلاثاء، كشفت صحيفة عبرية عن أن إسرائيل قررت المثول أمام محكمة العدل الدولية من أجل الرد على دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضدها بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الثلاثاء 22 ألفاً و185 شهيداً و57 ألفاً و53 مصاباً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.