أعاد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون نشر تصريحات سابقة للرئيس رجب طيب أردوغان تعليقاً على إلقاء السلطات التركية القبض على 33 مشتبهاً بتنفيذ أنشطة "تجسّس دولية" لمصلحة "الموساد" الإسرائيلي.

ونشر ألطون عبر حسابه على إكس تصريحات سابقة لأردوغان في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي قال فيها: “هذا يعني أنهم لا يعرفون تركيا، إنهم لا يعرفون الأتراك، إنهم لا يعرفوننا".

وأضاف أردوغان في تصريحاته "إذا ارتكبوا مثل هذا الخطأ، فعليهم أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمناً باهظاً لذلك. وإذا تجرّؤوا على اتخاذ مثل هذه الخطوة في تركيا، فسيكون محكوماً عليهم بدفع الثمن، ولن يتمكنوا أبداً من الوقوف بمفردهم مرة أخرى".

وأضاف: "يجب على أولئك الذين يحاولون مثل هذا الشيء أن يتذكروا أن العواقب يمكن أن تكون خطيرة للغاية".

كما أكد أردوغان في تصريحاته السابقة أنه "لا يوجد أحد في العالم لا يعرف التقدم الذي حققته تركيا في مجالي الاستخبارات والأمن، علاوة على ذلك، نحن لسنا دولةً تأسست بالأمس، لا ينبغي لأحد أن ينسى هذا".

وصباح الثلاثاء، وقَّفت السلطات التركية 33 شخصاً للاشتباه بتنفيذهم أنشطة "تجسّس دولية" لمصلحة جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".

وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في ثماني ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبهاً بهم.

وكشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف إلى القيام بأنشطة مثل المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.