عرضت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الثلاثاء، توثيقاً نادراً لمعركة "شرسة" بين مقاتلين فلسطينيين وجنود إسرائيليين، في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

ويظهر في المقاطع التي نشرتها هيئة البث، 16 جندياً إسرائيلياً وهم يتعرضون في شقة سكنية، لنيران كثيفة من المقاتلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى جنود إسرائيليين وهم يحاولون إنقاذ جنود آخرين أصيبوا بالنيران الفلسطينية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنها حصلت على مقاطع مختلفة، مدتها 50 دقيقة للمعارك الشرسة.

ويظهر في أحد المقاطع جندي وهو يصيح: "أخي سوف أموت، أنا لا أستطيع الوقوف، أخي أنا لا أستطيع تحريك رجلي".

ويقول الجندي وهو يتلقى العلاج لهيئة البث الإسرائيلية: "لاحظت أن لدي نزيفاً في يديّ ورجليّ".

وفي مقطع آخر، يصيح جندي: "قدمي، قدمي"، ثم يصيح آخر: "لقد فقدت يدي، لا يد لي، لا يد لي".

ويقول الجندي: "لقد فهمت بأنني فقدت يدي، وأنني في منطقة خطيرة".

وأضاف: "نظرت إلى الجهة اليسرى، وفي الوقت نفسه لاحظت أنه لا يوجد من يساعدني، لقد أطلقوا علينا صاروخاً، وكان لدي شعور بأنني سأموت، إننا جميعاً سوف نموت".

وفي أثناء محاولة إنقاذه يصيح جندي: "أنت ملزم بالتحرك، عليك السير على قدميك".

وخلال إخلاء الجنود من الشقة، يصيح أحد الجنود: "هل هناك جرحى آخرون"؟ ويرد جندي: "هناك جريح واحد".

ولفتت هيئة البث إلى أن التصوير جرى من الكاميرات المثبتة على الجنود.

ولكنها أشارت إلى وجود توثيق من الجانب الآخر، وهي كاميرا "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".

ونشرت "كتائب القسام" مقطع فيديو لأحد أفرادها، وهو يطلق صاروخاً على الجنود الذين تخفوا داخل الشقة، قبل أن يتسبب الصاروخ بدمار هذه الشقة على من فيها من الجنود.

وكان الجيش الإسرائيلي أشار عبر موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، إلى أن 983 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً أصيبوا بالمعارك في غزة منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من بينهم 216 إصاباتهم خطيرة و366 متوسطة و400 طفيفة.

واستناداً إلى المصدر ذاته، فإن 173 ضابطاً وجندياً قتلوا منذ بدء الحرب البرية، وذلك من أصل 507 ضباط وجنود قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلّفت الحرب المدمّرة التي يشنّها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى الثلاثاء، 22 ألفاً و185 شهيداً و57 ألفاً و35 إصابةً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​​​​