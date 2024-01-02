واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازره في قطاع غزة لليوم الـ88، وارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 15 مجزرة خلّفت 207 شهداء و338 مصاباً، حسب وزارة الصحة في القطاع التي أعلنت ارتفاع الحصيلة الإجمالية منذ بداية الحرب إلى 22 ألفاً و185 شهيداً، و57 ألفاً و53 جريحاً.

واستشهد اليوم أربعة فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما شنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال استهدف الطابق الثامن بمقر الجمعية في خان يونس، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف النازحين. في الوقت نفسه، وصل عدد كبير من جثامين الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت قناة الجزيرة القطرية باستشهاد طفلة وإصابة آخرين إثر إطلاق نار من مسيّرة إسرائيلية على سوق مخيم النصيرات وسط القطاع. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر في قصف للاحتلال على مدخل مخيم البريج وسط القطاع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الشمالية والشرقية لمدينة غزة، واندلعت اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في مخيمات وسط القطاع.

انسحاب إسرائيلي يكشف كوارث

وكشف انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من المدينة القديمة في غزة عن دمار واسع لحق بمعظم مواقعها وجثث شهداء فلسطينيين تركت في الشوارع، بعضها متحلل وبعضها بدأ في التحلل.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال استكمل في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء انسحابه من ميناء مدينة غزة ومخيم الشاطئ وأحياء الشيخ رضوان والدرج والشجاعية والتفاح والزيتون.

وشهدت منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة غارة لطائرات الاحتلال، بينما شهدت الأطراف الشمالية والشرقية من مدينة غزة قصفاً مدفعياً.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على مدخل مخيم البريج وسط القطاع، كما استهدفت المدفعية عمارة قنديل شمال مخيم المغازي، إضافة إلى استهداف أحد أبراج عين جالوت وسط قطاع غزة بالقذائف المدفعية.

وكان 15 مواطناً قد استُشهدوا وأصيب آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح.

غارات وسقوط مستمر للشهداء

كما استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، في غارة لطائرات الاحتلال على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع. وكذلك أصيب عدد من المواطنين في قصف مدفعي استهدف وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من مساء أمس، استُشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلين في دير البلح، كما استُشهد تسعة مواطنين وأصيب العشرات، نتيجة استمرار القصف على خان يونس.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت، حتى الثلاثاء، 22 ألفاً و185 شهيداً، و57 ألفاً و53 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

والأحد، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية)، عبر منصة إكس إنّه "وفقاً لتقييم الوضع، وتطور القتال في قطاع غزة، قرر الجيش تسريح خمسة ألوية قتالية من المعركة البرية في القطاع، تتمثل في: لواء الاحتياط 551، ولواء 14، وثلاثة ألوية تدريب".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، انسحب مقاتلو لواء "غولاني" من غزة، "ليلتقطوا أنفاسهم بعد تكبدهم خسائر فادحة"، وفق ما أورده موقع "واللا" الإخباري و"القناة 12".

ووفق معطيات سابقة، أعلن الجيش مقتل 506 جنود، بينهم 172 قُتلوا منذ بدء الحرب البرية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، شنت حماس في ذلك اليوم هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتلت حماس في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت نحو 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعاً، بوساطة قطرية-مصرية-أمريكية.