سياسة
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إسرائيل تغتال القيادي بحركة "حماس" صالح العاروري
اغتيل القيادي بحركة حماس صالح العاروري في هجوم بمسيّرة إسرائيلية على مبنى الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت.
إسرائيل تغتال القيادي بحركة "حماس" صالح العاروري
القيادي بحركة حماس صالح العاروري / صورة: AA
2 يناير 2024

أعلنت حركة "حماس"، مساء الثلاثاء، اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري واثنين من قادة "كتائب القسام" في قصف بمسيّرة إسرائيلية استهدف مكتب الحركة بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أفادت بأن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتباً لحماس في (منطقة) المشرفية، ما أدى إلى سقوط ثلاثة شهداء وعدد من الإصابات".

وخلّف الانفجار أضراراً كبيرة بمبنى مجاور. فيما فرضت قوى الأمن اللبناني طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار.

وكان العاروري قد ظهر في مقابلة تلفزيونية قبل أسابيع أكد فيها أنه "لا تفاوض مع الاحتلال".

وأكد أن الموقف الرسمي لـ"الحركة" الآن هو وقف تبادل للأسرى حتى انتهاء الحرب ووقف إطلاق نار شامل.

مَن العاروري؟

ولد العاروري في قرية عارورة - قضاء رام الله عام 1966. وحصل على بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة الخليل.

وشغل منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، ولعب دوراً مهماً في "كتائب القسام" التي ساهم في تأسيسها وتسليحها.

واعتقل العاروري وقضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال، ثم أبعد عن فلسطين إلى لبنان، وكان أحد أعضاء الفريق المفاوض لإتمام صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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