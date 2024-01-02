سياسة
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الصادرات الدفاعية التركية تحطّم رقماً قياسياً في 2023 وتسجل 5.5 مليار دولار
حطّمت صادرات صناعات الدفاع والطيران التركية رقماً قياسياً في 2023، إذ بلغت 5.5 مليار دولار ارتفاعاً من 4.4 مليار دولار في 2022.
الصادرات الدفاعية التركية تحطّم رقماً قياسياً في 2023 وتسجل 5.5 مليار دولار
الصادرات الدفاعية التركية تحطم رقماً قياسياً جديداً في 2023 / صورة: AA
2 يناير 2024

حطّمت صادرات صناعات الدفاع والطيران التركية رقماً قياسياً في 2023، إذ بلغت 5.5 مليار دولار.

وأوضحت بيانات مجلس المصدرين الأتراك، الصادرة الثلاثاء، أن القطاع المذكور سجل 4.4 مليار دولار في 2022، وحطّم ذلك الرقم بحلول نوفمبر/تشرين الثاني محققاً 4.8 مليار دولار.

وسجلت صادرات القطاع 5.5 مليار دولار في إجمالي عام 2023.

ومن أبرز صادرات القطاع، "الطائرات المسيّرة والعربات المدرعة والمنصات البحرية والأسلحة والذخائر".

والأحد، أعلنت تركيا دخول الطائرة المسيّرة "باها/BAHA" ذات الإقلاع والهبوط العمودي الخدمة ضمن قائمة الأسلحة للجيش التركي.

والجمعة أشارت صحيفة "دي فيلت"، إحدى الصحف الألمانية الرائدة إلى نشر معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، مؤخراً قائمة تضم أكبر 100 شركة دفاعية في العالم، حلت فيها شركات تركية من بين أكبر الشركات المحققة للأرباح.

وزادت مبيعات أربع شركات تركية ورد اسمها في القائمة بنسبة هائلة بلغت 22 بالمئة، لتصل إلى 5.5 مليار دولار في عام 2022، وفق الصحيفة.

كما زادت مبيعات شركة بايكار، بنحو 94 بالمئة، واحتلت المرتبة 76 في القائمة لأول مرة، وفق المصدر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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