سياسة
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المغرب.. زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مناطق ببني ملال‬
ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة عدة مناطق بمدينة بني ملال المغربية، صباح اليوم الثلاثاء.
المغرب.. زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب مناطق ببني ملال‬
زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب بني ملال / Others
2 يناير 2024

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً بقوة 4.9 درجة على سلم ريختر، ضرب صباح اليوم الثلاثاء، عدة مناطق بمدينة بني ملال.

وحٌدد مركز الهزة الأرضية على بعد 52 كلم جنوب مدينة بني ملال و24 كلم شمال غرب مدينة أفران.

وشعر سكان المدينة بالهزة "القوية"، التي وقعت 8:37 بالتوقيت المحلي.

يأتي هذا الزلزال بعد أسبوع من هزة أرضية أخرى بقوة 3 درجات ضربت منطقة وادر زم.

وفي 8 سبتمبر/أيلول الماضي، أصاب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش (شمال)، وأغادير وتارودانت (وسط).

وطبقاً لبيانات وزارة الداخلية، أسفر الزلزال عن 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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