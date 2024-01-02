قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الثلاثاء إن اغتيال إسرائيل لصالح العاروري وستة من قادة وأعضاء كتائب القسام "عمل إرهابي مكتمل الأركان" مؤكداً أن حماس "لن تهزم أبداً".

وقال إسماعيل هنية في كلمة مسجلة تعليقاً على اغتيال نائب رئيس حماس صالح العاروري: "بمزيد من الإصرار على مواصلة درب الشهداء ننعى القائد المجاهد صالح العاروري"، وتابع: إن "اغتيال العاروري وإخوانه عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان".

وأضاف هنية أن "اغتيال العاروري يثبت دموية الاحتلال التي يمارسها على شعبنا في كل مكان"، متابعاً بالقول إن "الاحتلال لن يفلح بكسر إرادة الصمود لدى شعبنا ومقاومته الباسلة".

وأكد هنية أن حركة حماس "لن تُهزم أبداً" مضيفاً أن "دماء العاروري وإخوانه امتزجت مع دماء شعبنا في معركة القدس والأقصى" وأن "حركةً تُقدِّم قادتها ومؤسسيها لن تُهزم، وهذا هو تاريخ الحركة والمقاومة أنها أشدّ قوة وإصراراً".

في السياق، أكدت حركة حماس في بيان لها أن الهجوم الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن اغتيال "الشهيد الشيخ صالح العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائد الحركة في الضفة الغربية".

وأسفر الهجوم أيضاً، وفق البيان عن اغتيال "إخوانه: القائد القسامي سمير فندي أبو عامر والقائد القسامي عزام الأقرع-أبو عبد الله" و"عدد من إخوانهم من كوادر وأبناء الحركة، وهم: الأخ الشهيد محمود زكي شاهين، الأخ الشهيد محمد بشاشة، الأخ الشهيد محمد الريس، الأخ الشهيد أحمد حمود".

ووصفت حماس الهجوم بأنه "عملية اغتيال جبانة نفذها العدو الصهيوني، في عدوان همجي وجريمة نكراء تثبت مجدّداً دمويته التي يمارسها على شعبنا في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان".

وأضاف البيان أن "اغتيال الاحتلال الصهيوني للأخ القائد الوطني الكبير المجاهد الشيخ صالح العاروري وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا"، مضيفاً أن الهجوم "يتحمّل مسؤولية تداعياته الاحتلال الصهيوني النازي".

وفي سابق الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن إسرائيل اغتالت القيادي في حركة حماس صالح العاروري إثر هجوم بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، لتعلن في وقت لاحق ارتفاع حصيلة قتلى عملية الاغتيال إلى ستةٍ بالإضافة إلى 11 جريحاً.

ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية رسمياً مسؤوليتها عن الاغتيال، بينما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن "إسرائيل اغتالت صالح العاروري".

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، إذ بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991ـ1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن ستةً من قادة حركة "حماس" الفلسطينية "في مرمى النيران الإسرائيلية"، بينهم العاروري، متهمةً إياه بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.