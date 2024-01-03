ارتفع عدد ضحايا تفجير مقر لحركة المقاومة الإسلامية حماس في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء، إلى 7 شهداء و11 جريحاً، حسب الوكالة الرسمية للأنباء.

وقالت الوكالة إن "الضربة الجوية بثلاثة صواريخ من مسيًرة إسرائيلية، التي استهدفت مقراً لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، أسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين".

وأوضحت أن الشهداء هم نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، صالح العاروري، والقياديان في كتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، سمير أفندي وعزام الأقرع، وآخرون هم: محمود زكي شاهين، ومحمد الريس، ومحمد بشاشة، وأحمد حمود.

كانت الوكالة اللبنانية قد أفادت في وقت سابق بوجود 6 شهداء في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت (معقل حزب الله).

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن "إسرائيل اغتالت صالح العاروري".

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، داني دانون، عبر تغريدة: "أهنئ الجيش و(جهاز الأمن العام) الشاباك و(جهاز المخابرات الخارجية) الموساد وقوات الأمن على قتل العاروري في بيروت".

في حين قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للإعلام الأجنبي، مارك ريغيف، إن "إسرائيل لا تتحمل مسؤولية اغتيال العاروري"، حسب القناة (12) الإسرائيلية (خاصة).

ولإسرائيل تاريخ طويل في اغتيال قادة للفصائل الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي عادةً لا تتبنى هذه العمليات.

هنية وقياديون فلسطينيون ينددون بالاغتيال

في السياق أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، أن حركته "لن تُهزم أبداً"، وذلك بعد اغتيال نائبه صالح العاروري.

وقال هنية في كلمة متلفزة إن "حركةً تُقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة شعبنا وأمتنا لن تُهزم أبداً وتزيدها هذه الاستهدافات قوة وصلابة وعزيمة لا تلين. هذا هو تاريخ المقاومة والحركة بعد اغتيال قادتها، أنها تكون أشد قوة وإصراراً".

وأضاف أن "اغتيال الاحتلال الصهيوني للأخ القائد الوطني الكبير المجاهد الشيخ صالح العاروري، وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها، على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا".

وأكد هنية استشهاد اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، في الضربة، هما سمير أفندي وعزام الأقرع، إضافةً الى 4 كوادر آخرين في الحركة هم: محمود زكي شاهين، ومحمد بشاشة، ومحمد الريس، وأحمد حمود.

ويتولى أفندي، وكُنيته "أبو عامر"، مسؤولية العمل العسكري لحركة حماس في جنوب لبنان، وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت إحدى القنوات العبرية أن جهاز الشاباك الإسرائيلي أدرجه على قائمة الاغتيالات. في حين يتولى الأقرع، وهو أسير محرَّر وأحد مُبعَدي مرج الزهور، الملف العسكري للحركة في الخارج، وكان آخر ظهور لاسمه لدى الإعلام الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2022، حين ادّعى أنه التقى معتقلاً فلسطينياً مفرجاً عنه، في الخارج، وخطّطا للعمل على اختراق شبكة الاتصالات الإسرائيلية "سلكوم".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن "عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تُفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا".

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن "ما فعلته إسرائيل (اغتيال العاروري) جريمة حرب كبرى وإرهاب دولة" و"ما تفعله دولة الاحتلال الإسرائيلي نتيجة الصمت الدولي وعدم وجود آليات لمحاسبته وفتح تحقيقات في تلك الجرائم".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن اغتيال إسرائيل لصالح العاروري في العاصمة اللبنانية بيروت، "جريمة لن توقف المقاومة".

وتابع: "العاروري يعد قامة وطنية كبيرة وشامخة، وله رصيد رصين في خدمة القضية الفلسطينية، وكنّا نتوقع أن ينال الشهادة لأنها تليقُ به وبتضحياته".

وتوعد مسؤولون إسرائيليون باغتيال قادة حماس في دول بينها لبنان وقطر، في أعقاب هجوم الحركة ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ رداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء، 22 ألفاً و 185 قتيلاً و57 ألفاً و 35 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.