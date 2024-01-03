سياسة
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بلينكن يرجئ زيارته لإسرائيل بعد اغتيال العاروري.. ودعوات دولية لضبط النفس
كشفت صحيفة "معاريف" أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أرجأ زيارته لإسرائيل إثر اغتيال العاروري، إلى يوم الاثنين المقبل بدلاً من غد الخميس، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف إلى ضبط النفس.
بلينكن يرجئ زيارته لإسرائيل بعد اغتيال العاروري.. ودعوات دولية لضبط النفس
بلينكن يرجئ زيارته لإسرائيل بعد اغتيال العاروري / صورة أرشيفية: AA  
3 يناير 2024

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أرجأ زيارة كانت مقررة له إلى إسرائيل بعد غد الخميس، إثر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأضافت الصحيفة أن "بلينكن أرجاء زيارته التي كانت مقررة الخميس، إلى يوم الاثنين المقبل".

دعوات دولية لضبط النفس

في السياق نفسه دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء، إسرائيل إلى "تجنّب أيّ سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان"، إثر اغتيال صالح العاروري.

وقال قصر الإليزيه إثر مكالمة هاتفية أجراها ماكرون مع الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الوزاري، إنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أنّه "ينبغي تَجنُّب أيّ سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وإنّ فرنسا ستستمرّ في إيصال هذه الرسائل إلى كلّ الجهات الفاعلة المعنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة".

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء، جميع الأطراف إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس وخفض التوتر".

وقالت فلورنسيا سوتو نينو مساعدة المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريح صحفي، إن التطورات الأخيرة "مقلقة للغاية"، والوضع يكشف عن "خطر انتشار النزاع في المنطقة، وهو ما سبق أن حذر منه الأمين العامّ".

كانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أفادت الثلاثاء بأن إسرائيل اغتالت القيادي في حركة حماس صالح العاروري، إثر هجوم بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، لتعلن في وقت لاحق ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الاغتيال إلى 7، بالإضافة إلى 11 جريحاً.

ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية رسمياً مسؤوليتها عن الاغتيال، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن مصادر لم تُسمِّها، أن "إسرائيل اغتالت صالح العاروري".

ويُعتبر العاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس، إذ بدأ في الفترة الممتدة بين عامَي 1991 و1992 تأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.

وخلال الفترة الممتدة بين عامَي 1990 و1992 اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إداريّاً (بلا محاكمة) لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة حماس.

وفي 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن 6 من قادة حركة حماس الفلسطينية "في مرمى النيران الإسرائيلية"، بينهم العاروري، متهمة إياه بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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