نددت الولايات المتحدة الثلاثاء، بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان دعَوا فيها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد نهاية الحرب الحالية، و"تشجيع" الفلسطينيين على الهجرة من القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان، إن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، الداعية إلى توطين الفلسطينيين خارج غزة".

وأضاف أن هذه التصريحات "غير مسؤولة".

تصريحات تحريضية

والاثنين قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إن "الترويج لحل يشجع على هجرة سكان غزة ضروري؛ إنه حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".

وأكّد أن خروج الفلسطينيين من قطاع غزة من شأنه أن يفتح أيضاً الطريق أمام إعادة إنشاء مستوطنات يهودية في أراضٍ فلسطينية.

واعتبر بن غفير أن "تشجيع هجرة سكان غزة سيسمح لنا بإعادة سكان المناطق الحدودية و(كتلة) غوش قطيف" الاستيطانية السابقة في قطاع غزة.

وأتت دعوة بن غفير غداة دعوة مماثلة أطلقها وزير المال الإسرائيلي سموتريتش، قال فيها إن المستوطنين اليهود يجب أن يعودوا إلى قطاع غزة بعد نهاية الحرب، وإن فلسطينيي القطاع يجب "تشجيعهم" على الهجرة إلى دول أخرى.

تعليقاً على ما أدلى به الوزيران الإسرائيليان قال ميلر إن "هذه التصريحات تحريضية وغير مسؤولة".

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أبلغتنا مراراً أن هذه التصريحات لا تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية".

وشدّد المتحدث الأمريكي على أن الولايات المتحدة تعتبر "غزة أرضاً فلسطينية، وستبقى أرضاً فلسطينية".

"لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي"

من جانبه، هاجم بن غفير الثلاثاء الولايات المتحدة الأمريكية، بعد وصفها تصريحاته بشأن تهجير سكان غزة بـ"غير المسؤولة"، قائلاً: "لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

وقال بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) اليميني عبر منصة إكس: "أقدّر بشدةٍ أمريكا، لكن مع كل الاحترام، لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

وأضاف: "الولايات المتحدة أفضل صديق لنا، ولكن قبل كل شيء سنفعل الأفضل لدولة إسرائيل".

فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن سموتريتش قوله: "الحل الصحيح لقطاع غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية إلى الدول التي توافق على استقبال اللاجئين".

وأضاف زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "ستحكم إسرائيل بشكل دائم، لضمان الأمن من خلال الحضور الدائم لقوات الجيش على الأرض، وإقامة مستوطنات يهودية".

وبرزت في الأسابيع الماضية دعوات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين طوعاً من قطاع غزة.

رفض فرنسي

في السياق نفسه أعلن الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير الثلاثاء، أنهم لن يدعموا التهجير الإسرائيلي القسري لسكان غزة.

وأكّد دي ريفيير معارضة فرنسا الصريحة للتهجير القسري للسكان، بشكل عامّ، بما في ذلك في غزة.

وأضاف: "لن ندعم التهجير القسري للناس في غزة، يعيش الفلسطينيون في قطاع غزة، هدفنا هو ضمان استمرار الفلسطينيين في العيش هناك بأمان وفي ظل ظروف جيدة".

وذكر دي ريفيير أن أفكاراً مثل إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة وإعادة استعمارها هي أفكار "سخيفة"، مضيفاً أن "الشيء المهمّ هو إنهاء العملية العسكرية".

ورأى دي ريفيير أن إسرائيل يمكنها الاستمرار في استهداف العناصر العسكرية، لكن يجب أن تتوقف عن استهداف المدنيين.

وقال: "يجب أن يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بسلام دون التعرض للقصف في منازله، ويجب عدم استهداف المدارس والمستشفيات".