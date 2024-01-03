سياسة
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"الصحة العالمية" تدين استهداف الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة وتدعو لوقف الحرب
ندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مقرّ الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوبيّ قطاع غزة.
"الصحة العالمية" تدين استهداف الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة وتدعو لوقف الحرب
"الصحة العالمية" تُدين استهداف الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة وتدعو لإنهاء الحرب. / صورة: إعلام فلسطيني / إعلام فلسطيني محلي
3 يناير 2024

أدان المدير العامّ لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس الأربعاء، تعليقاً على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرّ الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الثلاثاء، مُوقِعاً قتلى وجرحى.

وأدان غيبريسوس الهجمات التي استهدفت مقر الهلال الأحمر في خان يونس جنوب غزة ومستشفى الأمل التابع له.

وتابع: "هذا القصف غير معقول، النظام الصحي في غزة انهار بالفعل، العاملون في مجال الصحة والمساعدات الإنسانية يُمنعون باستمرار من أداء عملهم بسبب الاشتباكات".

وأفاد غيبريسوس أيضاً بأنه يشارك في الدعوات الدولية من أجل "وقف فوري لإطلاق النار" لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والإمدادات الطبية والمياه للمدنيين في غزة.

وأمس الثلاثاء أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الطابق الثامن من مقرِّه جنوب غزة، ما أسفر عن 5 شهداء و3 مصابين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 22 ألفاً و185 شهيداً و57 ألفاً و35 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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