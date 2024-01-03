عمَّ الإضراب الشامل جميع مناحي الحياة في الضفة الغربية، الأربعاء، رداً على اغتيال إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالحالعاروري، في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس (الثلاثاء).

وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات في مدن وبلدات الضفة الغربية أبوابها، فيما شلّت حركة المواصلات داخل المدن.

وفي مدينة رام الله بدت الشوارع فارغة من أي مظاهر للحياة التجارية، وأغلقت المحال أبوابها، وكذلك أغلقت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، بعد إعلانها أمس، التزامها الإضراب الذي دعت إليه قوى وطنية.

وجاء الإضراب استجابةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية تنديداً باغتيال القيادي الفلسطيني.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية بمحافظة رام الله والبيرة، إن "دماء العاروري ورفاقه ستذكي لهيب الكفاح الوطني حتى الحرية والاستقلال". وحملت في بيان صحفي "الاحتلال كامل المسؤولية عن عملية الاغتيال" داعية إلى جعل الأربعاء، "يوم إضراب شامل ويوماً للمسيرات الشعبية المنددة بهذا الاغتيال".

عملية عسكرية في طولكرم

وفجر اليوم الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي، مدناً وبلدات بالضفة الغربية المحتلة ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وفق شهود عيان.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي الاقتحام الأوسع في مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس، ومدينتي قلقيلية، ونابلس.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة طولكرم من عدة محاور وفرض حصاراً على مخيم نور شمس، فيما قصفت مُسيرات موقعاً في مخيم المدينة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة.

وأشار الشهود إلى أن عدداً من المواطنين أصيبوا بجراح جراء قصف استهدف حي أبو الفول وسط مخيم طولكرم.

وقال شهود آخرون إن آليات عسكرية ترافقها جرافة اقتحمت مخيم نور شمس شرقي طولكرم وشرعت في تجريف وتدمير بنيته التحتية، كما انتشر قناصة الجيش على أسطح منازل.

وأضاف الشهود أن الجيش أجرى تفتيشاً في عشرات المنازل وتحقيقاً ميدانياً مع السكان، على وقع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين. وألقى الجيش بيانات عبر طائراته تفيد بفرض منع التجوال في مخيم نور شمس حسب الشهود.

وحاصرت القوات الإسرائيلية مستشفى الإسراء التخصصي في الحي الغربي من المدينة، ومستشفى "الشهيد ثابت" الحكومي في المنطقة الشمالية.

كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية، حيث اندلعت اشتباكات ومواجهات مع فلسطينيين، استخدم الجيش خلالها الرصاص الحي.

وفي بلدة جبل المكبر، جنوب القدس، أُصيب عدد من الفلسطينيين، صباح الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة لهدم منزل بحجة البناء دون ترخيص.

واندلعت مواجهات في البلدة عقب اقتحام قوات الاحتلال ترافقها جرافة لهدم منزلاً ومنشأة تجارية تعود لعائلة شقيرات. وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء قوات الاحتلال بشكل وحشي على عدد من الفلسطينيين، عندما حاولوا منع عملية الهدم، كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان.

مسيرات وإضراب

وشهدت عدة مناطق بالضفة الغربية مظاهرات، مساء الثلاثاء، إثر اغتيال العاروري، إذ انطلقت مَسيرة وسط مدينة رام الله، وأخرى في بلدة عارورة، شمال غربي المدينة، إضافةً إلى مَسيرتين في مدينة الخليل ومخيم العرّوب شمالي المدينة، ومَسيرات في مدن نابلس وطولكرم وسلفيت وجنين وطوباس وعدد من المخيمات والبلدات التابعة لها.

وردد المشاركون في التظاهرة في رام الله هتافات تعبّر عن غضبهم من اغتيال العاروري، بينها: "يا عين ابكي يا عين، يا عاروري صارت دين"، و"الانتقام الانتقام يا كتائب القسام"، و"لا إله الله كلنا في سبيل الله".

أما في مخيم العروب، فقال شهود عيان إن المسيرة انتهت بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي اقتحم المخيم وأطلق القنابل الغازية بكثافة، في وقت استخدم فيه نشطاء الحجارة وقنابل يدوية محلية الصنع لمواجهة الجنود.

ومساء الثلاثاء، أعلنت حركة حماس اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في هجوم بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، لتعلن في وقت لاحق ارتفاع حصيلة شهداء عملية الاغتيال إلى 7، بالإضافة إلى 11 جريحاً.

وتوعد مسؤولون إسرائيليون باغتيال قادة حماس في دول بينها لبنان وقطر، في أعقاب هجوم الحركة ضد قواعد عسكرية ومستوطنات بغلاف غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ رداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى".