أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مقتل ضابط برتبة رائد من قوات النخبة في سلاح الهندسة، خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش عبر منصة إكس إن "الضابط ميرون غيرش قُتل خلال المعارك شمالي قطاع غزة".

ووفق الإذاعة يبلغ الضابط 21 عاماً من العمر، وهو من منطقة بتاح تكفا (وسط)، فيما لم يدلِ الجيش بتفاصيل أخرى عن مقتله.

من جهتها، قالت القناة 12 العبرية عبر منصة إكس، إن الضابط يشار ك في الحرب على غزة ضمن وحدة ياهالوم، النخبة، في سلاح الهندسة بالجيش.

ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة.

وبمقتل الضابط غيرش يرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 509، بينهم 175 قُتلوا منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

يُذكر أن جيش الاحتلال ينشر أعداد الجنود القتلى الذين توافق عائلاتهم على نشر أسمائهم.

حرب عالمية ثالثة

وفي السياق، رأى وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس، أن تل أبيب في خضمّ "حرب عالمية ثالثة" ضد إيران، واتهم طهران بالعمل على تطوير سلاح نووي.

تصريحات كاتس جاءت خلال تسلمه مهام وزارة الخارجية من سلفه إيلي كوهين الذي أصبح وزيراً للطاقة، وفق ما نقل موقع "إسرائيل 24" الإخباري (خاص)، الثلاثاء.

وقال كاتس: "نحن في خضم حرب عالمية ضد إيران والإسلام المتطرف"، وفق تعبيره، وأضاف: "نمر بلحظات مؤلمة وصعبة ومفعمة بالأمل أيضاً في تعبئة البلد بأكمله".

وتابع: "بصفتي وزيراً للخارجية، فإن أولى أولوياتي وأولويات الوزارة ستكون عودة المختطفين إلى بيوتهم"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، "22 ألفاً و185 شهيداً، و57 ألفاً و35 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.