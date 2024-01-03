سياسة
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10 مجازر خلال 24 ساعة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 22 ألفاً و313 فلسطينياً
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "22 ألفاً و313 شهيداً، و57 ألفاً و296 إصابة".
10 مجازر خلال 24 ساعة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 22 ألفاً و313 فلسطينياً
128 شهيداً خلال 24 ساعة.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 22 ألفاً و313 فلسطينياً / صورة: AA
3 يناير 2024

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى "22 ألفاً و313 شهيداً، و57 ألفاً و296 إصابة".

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر منصة تليغرام: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفاً و313 شهيداً، و57 ألفاً و296 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 128 شهيداً، إضافةً إلى إصابة 261 خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة، إذ تتركز غاراته الجوية على المنطقة الوسطى من القطاع والأجزاء الجنوبية لمدينة خان يونس ومدينة رفح.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية مباني سكنية بأبراج عين جالوت ومخيم النصيرات ومدرسة تابعة لأونروا بمخيم المغازي، مخلفةً إصابات كثيرة.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد 3 فلسطينيين، صباح اليوم، بمدينة رفح جراء استهداف منزل لعائلة النحال شرقي مدينة رفح الحدودية.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انتشال جثامين 4 نساء بعدما استهدفهم طيران الاحتلال، غربي خان يونس.

وفي هذا الصدد، واصل الجيش قصفه المدفعي في الأجزاء الشرقية من مدينة رفح وعموم مدينة خان يونس.

وأفادت مراسلة TRT عربي بأن اشتباكات ضارية تدور بين عناصر المقاومة وقوات الاحتلال في المحور الشمالي، كحي التفاح وحي الدرج وحي الزيتون.

وقال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي يتراجع تراجعاً "تكتيكياً" من المحور الشمالي لقطاع غزة، ويأتي ذلك في أعقاب اغتيال نائب حركة حماس صالح العاروري، مساء الثلاثاء، في أثناء وجوده في مقر حركة حماس، جنوبي بيروت.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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