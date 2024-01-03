تستمر التداعيات وردود الأفعال في الداخل الإسرائيلي إثر اغتيال إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري و6 من كوادر الحركة، في هجوم بمسيّرة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء.

ومساء الثلاثاء، نعت حماس العاروري والقياديَين في كتائب القسام سمير أفندي وعزام أقرع، و4 آخرين من كوادر الحركة، الذين قضوا "بثلاثة صواريخ من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مقراً للحركة في ضاحية بيروت الجنوبية"، وفق الإعلام اللبناني.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن اغتيال العاروري تسبب في إفشال مباحثات صفقة تبادل الأسرى.

وأضاف المصدر للصحيفة أن إسرائيل تعتقد أن الاغتيالات من شأنها الضغط على حركة حماس ودفعها إلى قبول صفقة تبادل أسرى دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق تعبيره.

وتشترط حركة حماس إنهاء الحرب المدمرة على قطاع غزة لإطلاق سراح المحتجزين لديها.

اجتماع وزاري

في السياق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الوزاري السياسي الأمني يجتمع غداً لبحث التطورات في لبنان وغزة بعد اغتيال القيادي بحماس صالح العاروري.

وأضافت أيضاً أن الاجتماع سيبحث مسألة جلسات محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، كما سيناقش ما يسمى "اليوم التالي" بعد حرب غزة.

القتال بالجبهة الشمالية

إلى ذلك، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى عدم تزايد القتال في الجبهة الشمالية بعد اغتيال صالح العاروري في لبنان.

ونقلت الصحيفة التحذيرات الإسرائيلية من نية حركة حماس الرد على اغتيال العاروري باستهداف أهداف داخل وخارج إسرائيل، لم توضح نوعيتها.

وتتأهب إسرائيل على الجبهة الشمالية لرد من حزب الله اللبناني.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي حذر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، من أنّ "أيّ اغتيال على الأرض اللبنانية يطول لبنانياً أو فلسطينياً أو سورياً أو إيرانياً أو غيرهم، سيكون له رد فعل قوي، ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات".

"مقامرة"

اعتبر كبير محللي صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ناحوم بارنياع أن اغتيال إسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري "كان مقامرة".

وفي مقال تحليلي الأربعاء بعنوان "القضاء على العاروري مقامرة" قال بارنياع إن "العاروري حصل بصراحة على مكانه في القائمة المراد إقصاؤها" ولكنه تساءل عن الثمن.

وأورد المحلل الإسرائيلي البارز أنه "مثل يحيى السنوار زميله في غزة، كان يرتدي (العاروري) قبعتين على رأسه سياسية وأخرى عسكرية في مسيرتيه وكان عدواً قاسياً ومميتاً".

واستدرك: "لكن الاغتيالات المستهدفة لا تقاس فقط بالضربة التي يتلقاها العدو، فالسؤال هو ما الذي يمكن أن تفعله هذه الخطوة بنا. السعر مقابل القيمة والتكلفة مقابل المنفعة".

وأوضح أن "من قرر تصفية العاروري في بيروت توقع رد فعل عنيفاً، سواء من حماس أو من حزب الله".

وتابع بارنياع: "الأرجح أن يؤدي الاغتيال إلى تأخير، وربما إلى نسف، استمرار المفاوضات (حول صفقة تبادل للأسرى)".

واستدرك: "صحيح أن فرصة التوصل إلى صفقة كانت ضئيلة حتى قبل التصفية في بيروت، لكن فيما يتعلق بحياة المختطفين فإن أي تأخير قد يكون حاسماً، وأي تصفية قد تؤدي إلى تصفية معاكسة".

وقال بارنياع: "ليس من المريح الاعتراف بذلك، لكن قرار القتل هو رهان على حياة المختطفين، سيحدد الوقت ما إذا كان الرهان مبرراً".

وأضاف: "من الممكن أن تحاول حماس أيضاً الانتقام من خلال الهجمات بالضفة الغربية والقدس وإطلاق صواريخ من المناطق الخاضعة لسيطرتها في غزة. لا جديد في هذا".

وأشار بارنياع بهذا الصدد إلى أنه "عاجلاً أم آجلاً، سوف يرد حزب الله أيضاً. مساحة الرد لديه أكبر من مساحة الرد لدى حماس".

وتابع: "شيء واحد مؤكد: وفاة العاروري ومساعديه سمير فندي وعزام الأقرع سيضر على المدى القصير بنشاطات فرع حماس في بيروت، لكنه لن يغير الواقع، فحماس منظمة إرهابية أكبر من أي من شهدائها المحتملين، بما في ذلك السنوار"، وفق تعبيره.

ومساء الثلاثاء قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "ضربة جوية بثلاثة صواريخ من مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مقراً لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين"، فيما نعت حماس في بيان العاروري والقياديَين في "كتائب القسام" سمير أفندي وعزام أقرع، و4 آخرين من كوادر الحركة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.