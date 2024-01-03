كشفت وسائل إعلام عبرية الأربعاء، عن أن إسرائيل تجري "محادثات سرية" مع جمهورية الكونغو الديمقراطية "لاستيعاب مهاجرين (فلسطينيين) من قطاع غزة".

وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري بأن مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات سرية مع دولة الكونغو (كينشاسا) وعدة دول أخرى لقبول محتمل لمهاجرين (فلسطينيين) من غزة.

ونقل الموقع عن مصدر رفيع في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، لم يسمّه: "ستكون الكونغو مستعدة لاستقبال المهاجرين، ونحن نجري محادثات مع آخرين".

وأشار إلى أن وزيرة الاستخبارات جيلا غمليئيل قالت في الكنيست الثلاثاء: "في نهاية الحرب سوف ينهار حكم حماس، ولن تكون سلطات بلدية، وسيعتمد السكان المدنيون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية".

وزعمت غمليئيل أنه "لن يوجد عمل، وستتحول 60% من الأراضي الزراعية في غزة إلى مناطق عازلة أمنية"، داعية العالم لدعم "الهجرة الإنسانية" باعتبارها "الحل الوحيد لغزة".

وتأتي هذه التحركات على الرغم من الانتقادات الأمريكية العلنية لدعوات التهجير من غزة.

وفي هذا الشأن قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان الثلاثاء: "ترفض الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرَين الإسرائيليَّين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الداعية إلى توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة".

واعتبر ميلر تصريحات الوزيرين الإسرائيليين "تحريضية وغير مسؤولة"، لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعربت لهم "مراراً وتكراراً وبشكل متسق عن أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة".

وبرزت في الأسابيع الماضية دعوات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين طوعاً من قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 22 ألفاً و185 قتيلاً و57 ألفاً و35 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.