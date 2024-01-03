سياسة
2 دقيقة قراءة
إعلام إسرائيلي: محادثات سرية مع الكونغو لاستقبال مهجّرين من غزة
كشفت وسائل إعلام عبرية عن أن إسرائيل تجري "محادثات سرية" مع جمهورية الكونغو الديمقراطية "لاستيعاب مهاجرين (فلسطينيين) من قطاع غزة"، وهو ما أكده مصدر رفيع في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، لافتاً إلى إجراء محادثات مع آخرين في هذا الشأن.
إعلام إسرائيلي: محادثات سرية مع الكونغو لاستقبال مهجّرين من غزة
نازحون فلسطينيون من شمال غزة إلى جنوبها جراء العدوان الإسرائيلي المدمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي / صورة: Reuters
3 يناير 2024

كشفت وسائل إعلام عبرية الأربعاء، عن أن إسرائيل تجري "محادثات سرية" مع جمهورية الكونغو الديمقراطية "لاستيعاب مهاجرين (فلسطينيين) من قطاع غزة".

وأفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري بأن مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات سرية مع دولة الكونغو (كينشاسا) وعدة دول أخرى لقبول محتمل لمهاجرين (فلسطينيين) من غزة.

ونقل الموقع عن مصدر رفيع في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، لم يسمّه: "ستكون الكونغو مستعدة لاستقبال المهاجرين، ونحن نجري محادثات مع آخرين".

وأشار إلى أن وزيرة الاستخبارات جيلا غمليئيل قالت في الكنيست الثلاثاء: "في نهاية الحرب سوف ينهار حكم حماس، ولن تكون سلطات بلدية، وسيعتمد السكان المدنيون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية".

وزعمت غمليئيل أنه "لن يوجد عمل، وستتحول 60% من الأراضي الزراعية في غزة إلى مناطق عازلة أمنية"، داعية العالم لدعم "الهجرة الإنسانية" باعتبارها "الحل الوحيد لغزة".

وتأتي هذه التحركات على الرغم من الانتقادات الأمريكية العلنية لدعوات التهجير من غزة.

وفي هذا الشأن قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان الثلاثاء: "ترفض الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرَين الإسرائيليَّين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الداعية إلى توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة".

واعتبر ميلر تصريحات الوزيرين الإسرائيليين "تحريضية وغير مسؤولة"، لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعربت لهم "مراراً وتكراراً وبشكل متسق عن أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة".

وبرزت في الأسابيع الماضية دعوات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين طوعاً من قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الثلاثاء 22 ألفاً و185 قتيلاً و57 ألفاً و35 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us