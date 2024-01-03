أصدر القضاء التركي حُكماً بحبس 25 مشتبهاً بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي بتهمة التحضير لشنِّ هجمات على كنس وكنائس في إسطنبول.

وكانت فِرق مكافحة الإرهاب بإسطنبول ألقت القبض على 32 شخصاً للاشتباه بإعدادهم لهجمات ضد الكنس والكنائس.

وبعد استكمال الإجراءات الرسمية بحقهم في مديرية الأمن، أُحيل الموقوفون إلى المحكمة التي أمرت بحبس 25 منهم على ذمة التحقيق.

وأُحيل اثنان من المتهمين إلى المؤسسات المعنية، تمهيداً لترحيلهما، فيما فُرضت الرقابة القضائية على خمسة آخرين، أحدهم مُنع من مغادرة منزله.

وكشفت التحقيقات إجراء المتهمين، وبينهم قياديون في "داعش" الإرهابي، جولات استطلاعية والتقاط صور للتحضير لتلك العمليات التي كانت تستهدف أماكن العبادة اليهودية والمسيحية في إسطنبول.