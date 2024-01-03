سياسة
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تركيا ترحب بطلب جنوب إفريقيا فتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
رحبت وزارة الخارجية التركية بالطلب الذي تقدمت به جمهورية جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاك التزاماتها موجب "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948.
تركيا ترحب بطلب جنوب إفريقيا فتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
تركيا ترحب بطلب جنوب إفريقيا فتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل / صورة: AA
3 يناير 2024

رحبت وزارة الخارجية التركية بالطلب الذي تقدمت به جمهورية جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل فيما يتعلق بانتهاك التزاماتها موجب "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" لعام 1948.

جاء ذلك خلال رد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي على سؤال بخصوص دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وقال كتشالي: "قتل إسرائيل أكثر من 22 ألف مدني فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، في غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر لا ينبغي أن يمر دون عقاب بأي شكل، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك أمام القانون الدولي".

وأضاف: "نأمل أن تنتهي العملية في أقرب وقت ممكن". وتابع: "وفقاً لهذا الطلب، من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية أمراً مؤقتاً يأمر إسرائيل بوقف هجماتها على غزة. وستتابع تركيا تنفيذ هذا القرار".

ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على خلفية اتهام الأخيرة بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

وكانت جنوب إفريقيا قدمت مؤخراً طلباً لفتح دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة، وفق بيان للمحكمة ذاتها. وقد تصدر "محكمة العدل الدولية" خلال هذه المحاكمة قراراً بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت "22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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