سياسة
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الجيش الإسرائيلي يقدم معطيات متناقضة عن مصير رضيعة فلسطينية اختطفت من غزة
نفى الجيش الإسرائيلي أخذ أي رضيعة فلسطينية من غزة خلال القتال البري إلى داخل إسرائيل، ويتناقض بيان جيش الاحتلال تماماً مع رواية أحد جنوده قبل أيام.
الجيش الإسرائيلي يقدم معطيات متناقضة عن مصير رضيعة فلسطينية اختطفت من غزة
الجيش الإسرائيلي يقدم معطيات تناقض رواية أحد جنوده بشأن اختطاف رضيعة فلسطينية / Others
3 يناير 2024

قدم الجيش الإسرائيلي معلومات تتناقض مع رواية أحد جنوده بشأن اختطاف رضيعة فلسطينية من منزل في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إنه "بعد الفحص الذي أجري بالموضوع لم يجر أخذ أي رضيعة فلسطينية من غزة إلى داخل إسرائيل".

وأضاف: "مزاعم اختطاف الرضيعة عارية عن الصحة تماماً"، ولكن بيان الجيش الإسرائيلي يتناقض تماماً مع رواية أحد جنوده قبل أيام.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم الرضيعة المختطَفة من قطاع غزة بشكل رسمي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية فوراً، واعتبرت اختطاف الرضيعة دليلاً على ارتكاب جيش الاحتلال أفظع الجرائم دون محاسبة.

وفي وقت سابق، كشف جندي إسرائيلي النقاب عن أن جندياً بالجيش اختطف رضيعة فلسطينية من غزة، بعد مقتل عائلتها بالقصف العنيف الذي يشنه الجيش على القطاع ونقل الرضيعة إلى مستشفى في إسرائيل، دون ذكر اسم المستشفى.

وكشف الجندي شاحار مندلسون عن حادثة الخطف خلال حديثه لإذاعة الجيش الأحد، نقلاً عن صديقه الضابط في لواء غفعاتي، هارئيل إيتاخ الذي قُتل بمعارك شمال قطاع غزة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال مندلسون: "تحدث إيتاخ مع أحد الأصدقاء خلال فترة خدمته في غزة، وقال له إنه في أحد المنازل التي دخل إليها سمع صوت بكاء رضيعة، وإنه قرر إرسالها إلى إسرائيل".

ولم يوضح الجندي موقع المنزل الذي وجد فيه إيتاخ الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة ولا مصيرها.

ورداً على سؤال عما إذا كان الجندي وجد الرضيعة تبكي وقرر إرسالها إلى إسرائيل، قال مندلسون: "جلبها إلى إسرائيل"، مؤكداً أن عائلة الرضيعة قُتلت على الأرجح بقصف إسرائيلي ولم يكن في محيطها أحد.

ونقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي عن أحد أصدقاء الضابط قوله خلال جنازته: "أخبرني هارئيل أنه سمع بكاء طفلة في غزة، وتأكد من نقلها إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج" دون ذكر اسم المستشفى.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إنها تخشى أن يكون آلاف الفلسطينيين ما زالوا تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي، وأنه ليس من الواضح إن كانت هذه الحادثة وحيدة أم أن حوادث اختطاف مشابهة موجودة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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