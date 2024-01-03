سياسة
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مقابل دعوات ترحيل الفلسطينيين.. كاتب إسرائيلي يدعو لترحيل المستوطنين
عدّد الكاتب المعروف في صحيفة "هآرتس" العبرية ميخائيل بريزون الكثير من مزايا ترحيل المستوطنين الإسرائيليين مقابل الدعوات الإسرائيلية إلى ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، ومنها "رفع مكانة إسرائيل ودعم عملتها ورفع بورصة تل أبيب".
مقابل دعوات ترحيل الفلسطينيين.. كاتب إسرائيلي يدعو لترحيل المستوطنين
تحليل عبري يتساءل عن إمكانية ترحيل المستوطنين من إسرائيل / صورة: AP
3 يناير 2024

تساءل المحلل الإسرائيلي ميخائيل بريزون عن أسباب عدم الدعوة لترحيل المستوطنين من إسرائيل مع تصاعد الدعوات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

وكتب المحلل المعروف في صحيفة "هآرتس" العبرية الأربعاء مقالاً تحت عنوان "في الواقع، لماذا لا يُرحَّل المستوطنون من إسرائيل؟" قال فيه: "عادت موضة الترحيل، وقائمة المتحمسين له تتزايد كل دقيقة".

وأضاف: "لذا، ربما حان الوقت لمناقشته بعقل متفتح، ومع الاستعداد لتغيير وجهات النظر القديمة، وبرؤية أكثر معاصرة بعض الشيء لإسرائيل ومستقبلها".

وتابع بريزون: "لسبب ما، يصرّ معظم من يتناولون هذا المفهوم على الحديث عن نوع واحد فقط من الترانسفير (التهجير): الذي يهجّر العرب من ديارهم ويرسلهم جميعاً إلى الجحيم".

واستدرك: "لكن هذه فكرة إشكالية إلى حد ما، حيث تنطوي على دعاوى قضائية وإدانة دولية وبيروقراطية وحاجة إلى استخدام مستوى من الضغط الجسدي غير المعتدل على الإطلاق".

وقال: "هذا نقل له مزايا فقط دون عيب واحد، سوف يستقبلهم العالم أجمع بتصفيق مُدوٍّ، وستُرفع مكانة إسرائيل بين الأمم، وتستعيد مجدها السابق كدولة ديمقراطية، وسيؤدي ذلك بلا شك إلى ارتفاع قيمة الشيكل مقابل العملات الرئيسية، وبورصة تل أبيب سترتفع".

وأضاف بريزون: "بالإضافة إلى سائر فضائله فإن هذا النقل سهل، ويمكن أن يجري خلال أيام أو ساعات أو ربما حتى دقائق".

وهنا أوضح أن "القارئ الفطن سيفهم بالفعل من هو المقصود: إنهم المستوطنون بالطبع".

وتصاعدت دعوات في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما يواجه رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود أكثر من 700 ألف مستوطن بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وعلى عكس تحليل بريزون، تواصل الحكومة الإسرائيلية سياسة التوسع الاستيطاني وتمويل المستوطنات في المناطق المحتلة بعد عام 1967، في تناقض مع القوانين الدولية التي لا تعترف بسلطة إسرائيل عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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