هدمت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، مبنى سكنياً لمواطن فلسطيني بالقدس الشرقية يضم شقتين ومحلاً تجارياً.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية داهمت بلدة "جبل المكبر" جنوب شرق القدس الشرقية، رافقتها طواقم من بلدية القدس الغربية وحاصرت مبنى يضم شقتين ومحلاً تجارياً للشقيقين إياد ورمضان شقيرات.

وحسب الشهود، بدأت جرافة إسرائيلية لاحقاً هدم المبنى على ما فيه من أثاث ومحتويات بزعم "البناء غير المرخص".

وأوضح الشهود أن سلطات الاحتلال اعتقلت عدداً من سكان المبنى وأقاربهم، وألقتهم على الأرض مع الاعتداء عليهم بالضرب.

وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع على السكان.

وقالت الشرطة في بيان: "بدأ سكان المكان مهاجمة قوات الأمن بواسطة مطرقة وبرشق الحجارة".

وأضافت: "أصيب ثلاثة من شرطة حرس الحدود بجروح طفيفة جراء الهجوم"، وتابعت القول: "جرى اعتقال 11 مشتبهاً".

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن السلطات الإسرائيلية تقيد عمليات البناء بالقدس الشرقية في الوقت الذي تكثر من إصدار رخص البناء للمستوطنات بالمدينة.