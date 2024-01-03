سياسة
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تركيا أدانت "الهجوم الإرهابي".. أكثر من 103 قتلى بانفجارَي كرمان الإيرانية
قتل أكثر من 103 أشخاص وأصيب العشرات، جراء انفجارين وقعا الأربعاء قرب مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان الإيرانية. وأدانت الخارجية التركية "الهجوم الإرهابي الشنيع" بأشد العبارات.
تركيا أدانت "الهجوم الإرهابي".. أكثر من 103 قتلى بانفجارَي كرمان الإيرانية
آثار انفجارَي كرمان الإيرانية / صورة: AFP
3 يناير 2024

ارتفعت حصيلة قتلى انفجارين وقعا الأربعاء، قرب مرقد قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني بمحافظة كرمان جنوب إيران، إلى 103.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية نقلاً عن جهاز الطوارئ، إن عدد الجرحى جراء الانفجارين بلغ 141.

وفي وقت لاحق نقل التلفزيون الرسمي عن رحمن جلالي، نائب حاكم محافظة كرمان، قوله إن الانفجارين "هجوم إرهابي".

كما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية، أن منفذ أو منفذي الهجوم تركوا قنبلتين في المنطقة وقاموا بتفجيرهما عن بعد.

تركيا تدين الهجوم

وأدانت وزارة الخارجية التركية، بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي"، قائلة في بيان: "تلقينا نبأ سقوط عديد من القتلى والجرحى في الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة كرمان الإيرانية".

وأضاف البيان: "ندين هذا الهجوم الإرهابي الشنيع بأشد العبارات، ونعزي شعب وحكومة إيران الصديقة والشقيقة".

وتابع: "ندعو الله بالرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ووقع انفجاران بفارق زمني قدره 10 دقائق، في طريق يشهد فاعليات إحياء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال سليماني بغارة جوية أمريكية في العراق عام 2020.

وأظهرت مشاهد متداولة هروب المشاركين في الفاعلية وتوجه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتشهد محافظة كرمان مراسم وفاعليات إحياء الذكرى السنوية لاغتيال سليماني وسط إقبال من كل المناطق الإيرانية.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، قتل سليماني ونائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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