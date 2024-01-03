أعلن حزب الله اللبناني الأربعاء مقتل 4 من عناصره في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند الحدود جنوب لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 142 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى حزب الله في بيانين منفصلين "المقاتلين عباس حسين ظاهر من بلدة كفر رمان في جنوب لبنان، وحسن علي دقيق من بلدة مركبا في جنوب لبنان، اللذين ارتقيا على طريق القدس".

وكما أعلن في وقت سابق الأربعاء، مقتل 2 آخرين من عناصره هما "محمد هادي مالك عبيد من مدينة بعلبك في البقاع، وعباس حسن جمول من بلدة دير الزهراني في جنوب لبنان".

وبذلك، يرتفع عدد قتلى حزب الله جراء المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول إلى 142.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه هاجم "خلية مسلحة" وأهدافاً لحزب الله في لبنان، موضحاً أن "طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت أيضاً بنية تحتية تابعة لمنظمة حزب الله على أرض لبنان".

وفي السياق، أعلنت وكالة أنباء لبنان الرسمية الأربعاء سقوط 3 قتلى بغارة إسرائيلية على منزل في بلدة مركبا جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة إن "غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة مركبا، أدت إلى سقوط 3 شهداء، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة عيتا الشعب (جنوب)".

ولاحقاً أفادت الوكالة بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على بلدة عيتا الشعب، وألقت صاروخَي (جو-أرض) على المنطقة المستهدفة، تزامناً مع القصف المدفعي.

وأكدت أنه "وقع قصف مدفعي معادٍ على أطراف الناقورة، إضافة إلى غارات استهدفت منطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان".

إلى ذلك، أعلن حزب الله عن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، وتجمعات جنود قبالة الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقال الحزب في بيانات منفصلة الأربعاء إن عناصره "استهدفوا ثكنة زرعيت، وموقع جل العلام الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏

وأوضح أن مقاتليه استهدفوا أيضاً "تجمعات ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع المالكية، ومحيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ بركان، ‏وجرت إصابتهما إصابة مباشرة". ‏ ‏ ‏

وأشار الحزب إلى أن عناصره استهدفوا "تجمعات ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وفي موقع بياض بليدا بصاروخ بركان، ومحيط ثكنة دوفيف بدفعة صاروخية كبيرة، وحققوا فيها ‏إصابات مباشرة". ‏

وذكر "حزب الله" في بيان منفصل، أن مقاتليه "جددوا قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع رويسات العلم بأربعة صواريخ بركان، وحققوا فيها إصابات مباشرة". ‏ ‏ ‏

ويتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "تضامناً مع قطاع غزة"، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.​​​​​​​

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 22 ألفاً و313 شهيداً و57 ألفاً و296 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.