سياسة
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نصر الله: اغتيال العاروري لن يمر دون رد.. والحرب مع لبنان ستكون مكلفة
وصف الأمين العام لحزب الله في لبنان، حسن نصر الله، اغتيال القيادي بحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت أمس، بـ"الخطير جداً"، متوعداً بـ"الرد والعقاب"، مشدداً على أن "الحرب مع لبنان ستكون مكلفة لإسرائيل".
نصر الله: اغتيال العاروري لن يمر دون رد.. والحرب مع لبنان ستكون مكلفة
أمين عام حزب الله اللبناني يتوعد بالرد على اغتيال العاروري / Others
3 يناير 2024

وصف الأمين العام لحزب الله في لبنان، حسن نصر الله، اغتيال القيادي بحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية ببيروت أمس، بـ"الخطير جداً"، متوعداً بـ"الرد والعقاب".

وقال نصر الله خلال خطاب بث الأربعاء، لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إن "الإسرائيليين دفعوا بأن عملية اغتيال العاروري ليست عدواناً على لبنان أو حزب الله.. وهذا جبن منهم".

وحذر أمين عام حزب الله من أنه "إذا فكر العدو (إسرائيل) بشن حرب على لبنان عندها سيكون قتالنا بلا ضوابط وبلا سقوف"، لافتاً إلى أن الهجمات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، راعت مواءمات في ظل الظروف الداخلية في لبنان.

كما أشار إلى أن "الحرب مع لبنان ستكون مكلفة وباهظة وتهدد وجود الكيان".

ومساء الثلاثاء، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" استشهاد نائب رئيسها صالح العاروري واثنين من قادتها، في غارة بطائرة مسيرة إسرائيلية، أطلقت صاروخاً استهدف مكتباً تابعاً للحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضحت حماس أن القياديين سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار قُتلا أيضاً في الغارة الإسرائيلية.

وجاء إعلان حماس، عقب تأكيد وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين في الهجوم، مشيرة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق بيروت والضاحية الجنوبية وصولاً إلى صيدا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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